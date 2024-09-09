特朗普和哈里斯不管是誰當選，都會上演“貿易戰第二季”. September. 09, 2024 07:45. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. “離開美元的國家將無法與美國做生意。” 美國共和黨總統候選人、前總統特朗普對用中國人民幣代替美元的國家表示：“將征收100%的關稅。”特朗普當地時間7日在大選激戰地威斯康星州宣布，將把美中貿易戰擴大為“國際儲備貨幣”霸權戰，並以報復關稅懲罰站在中國壹邊的國家。 美國大選戰越白熱化，各候選人的美中貿易戰爭“第二季”構想就越激化。壹直積極應對與美國貿易戰的中國也有可能打出報復牌，因此出口依賴度高的韓國經濟將夾在美中矛盾之間，難以避開全方位施壓。 民主黨總統候選人、副總統哈里斯雖然對對華限制惜字如金，但壹直暗示將在牽制尖端產業方面采取強硬態度。她在上個月的民主黨全黨大會演講中表示：“美國而不是中國將贏得21世紀的競爭。在人工智能、宇宙領域引領世界，不會放棄美國的世界領導力。”有預測稱，在10日兩名候選人的首次大選電視辯論中，將更加鮮明地公開對華政策基調。 隨著兩名候選人流露對華政策強硬基調，以半導體為中心的韓國企業有可能在鯨魚之爭中淪為“蝦米”的憂慮也越來越大。不僅是韓國企業對中國的投資，與壹直與中國討論人民幣貿易體系的印度、巴西等新興國家的合作也將受到美國限制的影響。最重要的是，在中國設有主要生產線和市場的半導體業界的風險將持續。

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