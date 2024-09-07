到了這個地步，還無人承擔責任也沒有對策的政府. September. 07, 2024 07:22. . 監查院對龍山總統室、官邸遷移中存在的非法疑惑進行了監查，結果確認了總統室在簽訂建築工程合同的過程中違反了國家合同法等相關法規的事實。據悉，監查院上月底表決通過了包含上述內容的監查報告，並計劃於下周內敦促總統室予以註意。這是自2022年12月著手監查、1年零8個月後才得出的結論。 據悉，監查院確認，在選定進行改造工程的民間企業的過程中存在多起違反合法程序的事例。國家合同法實施令第26條限制了國家機關可以隨意簽訂的情況，但總統室以要迅速完成遷移工程為由，無視了規定和程序。監查院還確認，從獲得工程合同的企業接受轉包的企業中，也有無資格的企業。監查院還捕捉到了內部員工在選定企業過程中試圖行使不正當影響力的情況。此前，監查院就總統警衛處幹部與負責總統室大樓防彈玻璃施工的企業勾結的疑惑，去年10月向檢察機關提出了調查要求，目前調查還在進行之中。 此次監查不是監查院先著手進行的，而是隨著2022年10月“參與連帶”申請國民監查而開始的。此前，負責外交部長公館改造為總統官邸工程的企業是總統夫人金建希擔任代表的KOVANA Contents的展示贊助商之壹，而且沒有可以進行擴建工程的綜合建設業許可證。這壹事實被曝光後，引起了爭議。監查院破例將監查期限延長7次，最後才得出了結論。 總統室龍山遷移計劃是緊急推進的。尹錫悅當選總統10天後宣布了計劃，之後50天後完成了搬遷。當初認為只需496億韓元的遷移費用最後超過了640億韓元。如果在倉促遷移過程中存在非法行為，就應該嚴肅追究責任。總統室6日表示，“相關建築工程大部分是在現政府上臺之前，由上屆政府的相關機關簽訂合同進行的”，這是不恰當的推卸責任。監查院絕不能以微小的違反程序來掩蓋此次疑惑。對於金建希是否參與了企業選定等過程的疑惑，應該明確分辨真偽。

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