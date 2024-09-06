以巴停戰的最大絆腳石“費城走廊”. September. 06, 2024 08:32. by 李智允記者 asap@donga.com. 位於巴勒斯坦加沙地帶南部和埃及之間的長14公裏、寬100米的狹窄緩沖地帶“費城走廊”已成為阻礙以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯停戰談判的最大絆腳石。以色列總理內塔尼亞胡最近接連表示：“壹定要在走廊內駐紮以色列軍隊。”哈馬斯方面針鋒相對地表示：“不希望停戰的內塔尼亞胡堅持駐紮毫無意義的軍隊。” 該走廊是加沙地帶南部邊境唯壹壹個與以色列沒有直接接觸的地區。據路透社報道，以色列軍隊稱之為“費城”，但具體原因尚不清楚。 1967年占領加沙地帶的以色列在該走廊駐紮了軍隊。1979年以色列和埃及簽訂和平協定後，以色列軍隊撤出了重武器，只剩下有限的兵力。2005年，以色列將加沙地區統治權移交給巴勒斯坦自治政府，從走廊完全撤離。2007年哈馬斯驅逐巴自治政府，掌握了加沙的統治權，此後壹直由哈馬斯管理。 去年10月中東戰爭爆發，以色列軍隊今年5月占領了該地區。內塔尼亞胡聲稱，哈馬斯在該走廊下挖地下隧道，走私各種武器和走私物品，“與停戰談判無關，將繼續在這裏駐紮軍隊”。他在4日舉行的記者會上也主張，如果哈馬斯通過這裏重新輸入武器進行重新武裝，“加沙沒有未來”。 哈馬斯表示，內塔尼亞胡不希望停戰，故意將該事項作為重要議題，對於撤軍問題也多次改口。哈馬斯表示：“如果沒有撤軍承諾，就不會達成停戰協議。”調解雙方停戰談判的美國和埃及也要求以色列完全撤軍。 哈馬斯從2日到4日連續3天公開了8月31日被發現喪命的6名以色列平民人質中壹部分生前視頻。4日，哈馬斯公開了亞歷山大·洛瓦諾夫（32歲）、卡梅爾·加特（40歲，女）的視頻。

한국어