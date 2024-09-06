在Deepfake爭議中…Telegram月用戶增加31萬人，創“歷史最大增幅”. September. 06, 2024 08:32. by 張恩智記者 jej@donga.com. 據統計，非法傳播“深度偽造（Deepfake）”性剝削物的移動聊天工具“電報（Telegram）”的國內月用戶數上個月大規模增加，創下歷史最大增幅。深度偽造犯罪的嚴重性被大眾所知後，反而有更多的用戶流入電報。也有人擔心出現模仿犯罪。 5日，據數據平臺企業IGAWorks的Mobile Index透露，8月份壹個月內，電報的月活躍用戶（MAU）為347.1421萬人，與前壹個月（7月）相比增加了31.1130萬人。這壹增幅是自2021年3月開始統計安卓和蘋果應用程序市場以來的最大規模。 據調查，電報MAU受10多歲用戶增加的影響較大。10多歲MAU從7月的41.1754萬名增加到了8月的51.1734萬名，增加了9.9980萬名。占總增幅的32.1%，占最大比重。 也就是說，10多歲青少年在壹個月內增加了10萬名左右。這是因為國內調查機關對海外平臺電報沒有管轄權的事實被廣泛報道後，出於好奇心，利用電報連接的10多歲青少年劇增。性犯罪1級公認專門檢察官（黑帶）出身的朴賢珠（音）律師指出：“與因‘N號房事件’而廣為人知的非法拍攝物相關犯罪相比，存在犯罪的重大性和嚴重性並不嚴重的錯誤認識”，“最近使用者劇增，也擔心會發生模仿犯罪。” 實際上，深度偽造事件的加害者和受害者都是10多歲的比重較大，這也是個問題。據警察廳透露，在集中管制深度偽造的上月26日至30日舉報的118件犯罪中，被指定為嫌疑人的33人中，31人是10多歲的青少年。據女性家族部下屬的韓國女性人權振興院透露，從今年1月1日到8月25日，向數字性犯罪受害者支援中心申請深度偽造受害支援的781人中，288人（36.9%）是10多歲以下人群。在國內，電報應用程序的年齡等級為12歲以上。

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