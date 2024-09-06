顯而易見的金正恩“應對水災秀”，朝鮮MZ壹代也冷眼相看. September. 06, 2024 08:31. . 7月中旬，韓國下起了傾盆大雨，朝鮮也下了創紀錄的暴雨。雖然每天的降雨量超過400毫米，但意外的是，對於早早開始下起的暴雨，朝鮮當局驚慌失措地未能及時應對。 暴雨接連不斷，損失不斷。當時韓國情報當局認為，朝鮮的住宅和土地以及人員傷亡接連不斷。但不知何故，朝鮮當局非常平靜。官方媒體也回避提及暴雨問題。當時韓國當局者解釋說：“不管怎麽說，朝鮮糧食困難、經濟困難導致民心惶惶，這種情況下，金正恩是不是想向朝鮮居民隱瞞水災事實呢？” 此後，平安北道和慈江道等地區連續幾天集中下了600毫米左右的暴雨，大範圍地區受災嚴重。對於居民來說，水災現在已經不是“別人的事”，而是“我的問題”。有觀測認為，朝鮮當局的隱瞞和堅持也不會持續太久。 人們自然而然地關心的是“最高尊嚴”金正恩的出場時間。如果金正恩出場，又會采取什麽行動、發出什麽樣的信息呢？和往常壹樣，預想的方向是“雙軌制”。據預測，他會把自己塑造成撫慰居民傷痛的英雄，而將部分幹部塑造成替罪羊並殺害。 終於在7月底，金正恩上場了。朝鮮媒體大規模報道了金正恩前往鴨綠江附近地區指揮救助居民工作的樣子。在水災現場，金正恩乘坐的大型SUV的四輪被水淹沒的樣子也毫無過濾地展現了出來。之後又變本加厲了。壹天就公開了數十張金正恩視察水災現場的照片。金正恩在直升機上、在專列上，有時甚至乘坐“在漣漪中左右搖晃、似乎馬上就要傾覆似的（官方媒體描述）”救生艇穿梭於陸海空，為救助朝鮮居民而奔波。 另壹方面，也開始粗暴地追究幹部的責任。首先，追究地區水患的責任，從社會安全相（警察廳長）和平安北道、慈江道道黨委員會責任書記等開始撤換。水災死亡者越是層出不窮，呵斥幹部的程度就越高。最近，韓國當局還捕捉到了朝鮮處決部分幹部的情況。 金正恩總是這樣。壹旦遇到危機，自己就會偶像化，而把某人當作替罪羊送上斷頭臺。新冠疫情和大規模糧食危機時也是如此。 不過，雖然金正恩沒有改變，但關註他的朝鮮居民們的反應卻發生了壹些變化。韓國壹名官員表示：“越來越多的居民冷眼旁觀金正恩誇張的‘做秀’。”也就是說，不相信白頭山血統慣用的危機處理操作、冷眼旁觀的朝鮮居民明顯增多。據說，這種氛圍通過集市等，以熟悉朝鮮土地另壹端世界的“MZ壹代”為中心尤為突出。 金正恩乘坐價值數億韓元的高級汽車前往水災現場。在暫時報道災後重建近況時，他的超豪華專用遊艇漂浮在元山別墅近海。隱藏這種矛盾的場面，用災後重建活動掩蓋事實，朝鮮居民們現在對這壹套也太過了解了。現在，他們只是在背後議論紛紛，當他們聚在壹起走到面前時，金正恩體制將面臨第壹次考驗。

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