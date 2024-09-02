沙利文剛剛離開，中國和菲律賓圍繞“南沙群島”再次發生沖突. September. 02, 2024 07:55. by 北京=常駐記者金哲中、華盛頓=常駐記者文炳基 tnf@donga.com、weappon@donga.com. 中國和菲律賓圍繞南中國海南沙群島（斯普拉特利群島）壹帶主權問題的矛盾正在激化。8月19日至31日，兩國在這壹帶發生了4次沖突，與菲律賓結盟的美國和中國的矛盾也進壹步激化。美國總統國家安全事務助理沙利文同月27日至29日訪問中國北京，尋求緩和南中國海的緊張局勢，但始終未能實現。 中國海警8月31日通過社交媒體表示：“當天菲律賓海警在南沙群島內的仙賓礁（沙比納礁）附近拋錨，進行了挑釁。故意與采取警告和管制措施的中國海警船發生沖突。” 菲律賓海警同壹天召開記者會表示：“中國海警船因危險動作給菲律賓船只造成了損失。”10艘中國船只包圍菲律賓海警船，並撞向船只側面的視頻也被公開。 仙賓礁位於菲律賓巴拉望島西北方向約200公裏處。當初，南沙群島最大的主權糾紛地是菲律賓軍艦觸礁的仁愛礁（第二托馬斯礁）。但最近聽到中國要把仙賓礁變成人工島的消息後，菲律賓從今年5月開始派遣海警船，這裏就成了新的紛爭地。據悉，這壹帶蘊藏著天然氣等豐富的資源。 美國國務院8月31日袒護菲律賓說：“中國非法主張海上領土主權，並以攻擊性的行動威脅其他國家的自由。”美國國務院再次強調，美國和菲律賓的《相互防衛條約》也適用於南中國海。 美國參議院外交委員會的共和黨幹事、參議員詹姆斯·裏希8月29日在“美國之音”廣播中提到了逐漸增加的朝鮮、中國、俄羅斯的核威脅，主張“應該摸索在太平洋戰區重新部署美國核武器的方案”。他強調，即使是為了加強對抗敵國的美國核態勢，也不能禁止同盟國討論擁有核武器的問題。

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