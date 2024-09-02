上級綜合醫院的重癥患者比率將從50%→70%. September. 02, 2024 08:36. by 朴成敏記者、朴京敏記者 min@donga.com,mean@donga.com. 韓國政府決定將上級綜合醫院的重癥患者比率從目前的50%提高到70%。另外，還將加強對獲得低於成本補償的3000多個“低收費”醫療行為的補償。為減少地方醫療空白而引進的“合同型必需醫生制”將從明年開始在4個地區試運營。 總統直屬的醫療改革特別委員會（以下簡稱醫改特別委員會）30日公布了包含上述內容的《醫療改革第壹次實行方案》。盧然弘委員長表示：“這是在必需•地區醫療崩潰危機中使大韓民國醫療正常化的最後機會”，“為了從根本上改變（歪曲的）醫療使用問題，將正式推進制度改善。” 政府將從下月開始著手上級綜合醫院結構轉換支援事業。參與醫院要在3年內將重癥患者比率增加到70%，或比現在擴大50%以上。在集中於重癥患者的同時，將減少普通病床。1500張病床以上的首爾大型醫院要減少15%的病床，其他首都圈大型醫院要減少10%的病床。非首都圈大型醫院只需減少5%的病床。 政府還將加強對獲得低於成本的低報酬（通過健康保險支付的診療費）醫療行為的補償。目前9800多個收費項目中，3000個左右的平均成本補償率只有85%。政府計劃到2027年為止，將費用提高到成本以上，以加強對重癥手術等必需醫療領域的支援。 另外，討論醫大定員等醫療人力供需推算、調整問題的機構也將在今年內成立。醫改特別委員會相關人士表示：“如果醫療界參與並提出合理的對策，可以討論2026年醫大定員規模。”對於醫生團體沒有參加醫改特別委員會壹事，保健福祉部部長曹圭鴻表示：“如果醫療界願意，雙方也可以進行協商。希望大家積極參與醫療改革的討論。”

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