韓國8月平均“熱帶夜”為10.3天，創歷史新高. August. 26, 2024 07:52. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 截至25日，8月份全國平均熱帶夜天數為10.3天，創下了“歷史最高紀錄”。這意味著，進入本月以來，平均每3天就有1天因酷暑度過無法入睡的夜晚。自1973年啟動現行氣象觀測系統以來，是熱帶夜天數最多的8月。熱帶夜是指從前壹天下午6點到第二天上午9點，最低氣溫在25度以上的情況。 8月全國平均熱帶夜天數10.3天，是往年的3倍。根據25日氣象廳的資料分析，1991年至2020年平均8月熱帶夜天數僅為3.5天。特別是，今年距離8月還有壹周左右的時間，超過了2008年創下的歷史8月平均熱帶夜天數最高紀錄（9.4天），時隔6年刷新了紀錄。 專家們壹致表示：“今年夏天有望成為51年來‘有史以來夜晚最熱的壹年’。”上個月的熱帶夜天數（8.8天）是往年（2.8天）的3倍左右，創下了相關統計以來的最高紀錄。截至25日，今年熱帶夜天數為19.2天，超過了1994年（16.8天）和2018年（16.6天），每天都在刷新紀錄。但24日晚間首爾的最低氣溫為24.9度，以34天結束了熱帶夜持續時間的最長紀錄。雖然以0.1攝氏度之差暫時脫離了熱帶夜標準，但從30日起最低氣溫將再次回到25攝氏度以上、恢復熱帶夜的可能性很大。 酷暑氣勢也很猛。本月1日至24日，8月全國酷暑天數為14.8天，超過2018年的14.1天。這意味著，進入本月以來，壹半以上是日最高氣溫33度以上的酷暑日。8月酷暑日最多的壹年是2016年（16.6天）。氣象廳預測，酷暑天氣至少會持續到9月4日，酷暑日有可能和熱帶夜壹樣創下歷史最高紀錄。 9月“秋老虎”的前景也非同尋常。氣象廳表示：“27日至29日，北方寒冷幹燥的空氣暫時流入，酷暑天氣有可能減弱，但短期內隨著西藏高氣壓的擴張和高溫多濕的南風刮起，酷暑和熱帶夜將持續。”氣象廳通過中期預報表示：“到9月4日為止，晨間氣溫將達到22度至26度，白天氣溫將達到30度至33度。”

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