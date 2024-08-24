哈裏斯副總統：“不會迎合像金正恩這樣的獨裁者”. August. 24, 2024 07:38. by 芝加哥=文炳基 特派記者 weappon@donga.com. “我不會去迎合（cozy up）像金正恩這樣的暴君和獨裁者。” 民主黨總統候選人兼副總統卡梅拉•哈裏斯當地時間22日發表演講，接受美國民主黨總統候選人提名，她表示，將通過加強同盟關系，應對朝鮮方面的威脅。她還強調，將與烏克蘭、北約等進行強有力的聯合。距離11月5日選舉日還有75天的此次美國大選，將展開強調“同盟”和“中產階層”等的哈裏斯和站在對立面的共和黨總統候選人唐納德•特朗普的激烈對決。 哈裏斯副總統從19日開始在伊利諾伊州芝加哥舉行的民主黨全黨大會的最後壹天，進行了約35分鐘的接受民主黨總統候選人提名的演講，並提出了（當選後的）執政目標。她表示，“不會迎合與特朗普候選人關系密切的像朝鮮國務委員會委員長金正恩這樣的獨裁者。特朗普與獨裁者交好，他自己也想成為獨裁者。”特朗普候選人在上個月接受總統候選人提名的演講中表示，“金正恩也會想念我”，宣稱如果再次執政，將重啟朝美首腦外交。與特朗普不同，哈裏斯明確表示，如果上臺執政，將通過經濟制裁、加強軍事威懾力等手段應對朝鮮的核挑釁。 哈裏斯還表示：“作為美軍統帥，將讓美國擁有全世界最強大的戰鬥力。將堅定地守護美國在海外的安保和價值。”與壹直提出裁減駐韓美軍的特朗普不同，哈裏斯候選人暗示將加強駐外美軍。 據此，有分析認為，哈裏斯將通過韓美日合作等加強同盟關系，延續應對朝鮮-中國-俄羅斯威脅的喬•拜登總統的外交安保基調。民主黨所屬的參議院外交委員長本•卡丁當天在外媒記者中心的新聞發布會上表示：“韓半島無核化是必須實現的目標。韓半島不能有核武器。”他明確表示將維持無核化目標，同時暗示了反對共和黨主張的韓半島戰術核武器重新部署的立場。 另壹方面，哈裏斯候選人當天表示：“不論政黨、人種、性別、語言，代表辛苦工作、為夢想而活的人和所有國民接受總統候選人提名。將為未來開辟新的道路（New way forward）。” 哈裏斯的父親是牙買加裔，母親是印度裔，是移民第二代。她2021年成為美國首位女副總統、非白人副總統，如果在此次大選中獲勝，將書寫“美國首位女總統”的新歷史。

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