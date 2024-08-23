C羅開通YouTube頻道不到12小時，訂閱人數超1000萬. August. 23, 2024 08:25. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（39歲•利雅得勝利）開設YouTube頻道不到12個小時，訂閱人數就超過了1000萬名。這也創造了YouTube歷史上最快達到 1000萬訂閱數的紀錄。 C羅21日晚10時18分（韓國時間）在自己的X（原推特）上上傳了“等待已經結束”的文章，並宣布建立了個人YouTube頻道。隨後，看到該帖子的球迷們紛紛在YouTube上訂閱，C羅的頻道在開設後1小時30分鐘就超過了100萬名訂閱者。C羅還把慶祝視頻上傳到照片墻上，稱自己獲得了給予YouTube達到100萬名訂閱者頻道的“金按鈕”。 C羅的頻道在22日上午9時30分左右突破了1000萬名訂閱者。據印度日刊《經濟時報》報道，C羅的頻道是最快達成1000萬名訂閱者的頻道。之前排名第壹的是遊戲相關的YouTube頻道“Hamster Combat”，該頻道訂閱者達到1000萬名花費了壹周的時間。C羅的頻道上上傳了與戀人羅德裏格斯解謎的視頻、C羅重新觀看自己進球場面的視頻等。C羅表示：“今後將通過YouTube向球迷展示健康管理方式、比賽準備過程等。” C羅從2000年代中期開始與裏奧內爾•梅西（37歲•邁阿密國際隊）壹起，在約15年的時間裏平分了世界足球最高前鋒的位置。在頒發給壹年中表現最好的足球選手的金球獎方面，梅西獲得8次（歷屆第壹），領先於獲得5次獎項的C羅（第2位）。但是在YouTube上，C羅的人氣是壓倒性的。梅西從13年前開始將視頻上傳到自己的YouTube頻道，截至22日，訂閱者為232萬人。但是，梅西的頻道視頻發布周期不固定，從3年前開始主要上傳與廣告相關的視頻。

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