壹名朝鮮士兵經過停戰線雷區徒步投奔韓國. August. 21, 2024 07:54. by 尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 壹名朝鮮軍人20日淩晨步行越過江原道高城郡壹帶東海線附近地區的停戰線（軍事分界線），向韓國軍隊投誠。據悉，越過軍事分界線的朝鮮軍人壹看到前來現場確認其身份的韓國軍官兵，就表明了自己的姓名、所屬、軍銜等，並陳述稱：“生活太限難了，所以南下了。”以公開事例為準，這是2019年7月以後時隔5年再次有朝鮮軍人步行越過停戰線投奔韓國。今年8月8日，壹名朝鮮居民涉水來到仁川市江華郡喬桐島北側漢江河口的中立水域，也是“徒步投奔”韓國。 韓國軍隊內外觀察人士認為，從7月21日開始“全面開動”的韓國軍隊對朝鮮擴音器廣播可能動搖了朝鮮居民和朝鮮軍隊，誘導他們接連歸順。據聯合參謀本部透露，當天淩晨，壹名朝鮮軍人在東部戰線江原道高城郡東海線附近的小路上步行越過軍事分界線，向陸軍22師團地區投誠。聯合參謀本部表示，用監視裝備從軍事分界線以北地區捕捉到這名朝鮮軍人，經過追蹤、監視，正常實施了誘導歸順行動。 朝鮮從今年年初起動員數千名兵力，在軍事分界線壹帶的非軍事區全境追加埋設數萬枚地雷，正在進行不毛之地化工作。韓國軍方認為，高城附近的東海線地區也埋設了大量地雷，但朝鮮軍人還是繞開地雷歸順了韓國。據悉，這名朝鮮軍人不是軍官，而是士兵，軍銜是下士。

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