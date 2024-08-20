“南秉哲隕石坑”，月球表面出現第壹個韓國人名字. August. 20, 2024 08:54. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. 月球表面的隕石坑（撞擊坑）將首次以韓國人的名字命名。 19日，慶熙大學宇宙探索學系“達努裏（Danuri）磁場搭載體”研究組表示，顯示特殊磁場特性的月球背面的壹個隕石坑上貼上了朝鮮時代天文學家兼數學家南秉哲先生的名字。目前，月球隕石坑的名字是由國際天文聯盟接受各國研究組申請後選定的。此次應慶熙大學研究組的申請，經過最終審查，於14日誕生了“南秉哲隕石坑（Crater）”。 慶熙大學研究組正在通過韓國首個月球軌道飛行船“達努裏”，研究月球表面的磁場。南秉哲隕石坑是進行月球表面磁場變化研究的多個隕石坑之壹。研究組得知該隕石坑還沒有名字後，與正在共同研究的美國聖塔克魯茲加利福尼亞大學教授伊恩•加裏克•貝瑟爾商議後，申請了該隕石坑的名字。 為了給月球表面的隕石命名，需要能夠證明隕石坑的科學意義，命名的名字是科學家的資料。南秉哲隕石坑是隕石坑內外磁場不同的獨特隕石坑。 在命名之前的2021年，國際學術雜誌《自然》還刊登了對該隕石坑的研究內容。當時發表論文的美國麻省理工學院研究組推測說，直徑100公裏的富含鐵的隕石斜射到月球表面撞擊了月球。據分析，隕石中的鐵成分產生了強烈的磁場。 據悉，南秉哲先生是朝鮮後期的天文學家，開發了“南秉哲渾天儀”。渾天儀是再現地球、太陽、月亮動向並測定位置的儀器。南秉哲渾天儀是壹種易於觀測的改良渾天儀。慶熙大學研究組經過韓國天文研究院古天文研究中心的推薦和協商，最終提出了“南秉哲隕石坑”的名字。 研究組表示：“如果目前正在繞月運行的軌道飛行船‘達努裏’在任務期間對南秉哲隕石坑進行追加觀測，就可以繼續進行新的研究。”

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