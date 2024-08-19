專欄：奧運會後迎來法國“債務盛宴”. August. 19, 2024 08:34. achim@donga.com. 11日（當地時間）結束2024年巴黎奧運會的法國沈浸在慶典的余韻之中。登上奧運會4冠王的遊泳選手萊昂•馬爾尚，像國家英雄壹樣成為人們的熱議話題。讓人回想起勝利記憶的“奧運周邊”依然很受歡迎。連沾滿汗水的誌願者運動服的襪子和圍巾也在網上二手市場高價出售。 晚宴結束了，聽到了向喝香檳的法國潑冷水的消息。閉幕第五天的16日，馬克龍總統宣布，將於23日與在野黨領導人舉行連鎖會談。這等於是打開了討論被推遲的國政的大門。最大的擔憂是財政赤字。因為國家負債過多，財政赤字變得非常嚴重。截至2022年，法國政府負債占國內生產總值（GDP）的117.3%，遠遠超過經濟合作與發展組織（OECD）成員國的平均值（78.6%）。 難怪法國審計法院（Cour des Comptes）親自出面狙擊了總統室愛麗舍宮的花銷。審計法院在奧運會結束之前的上月29日發表愛麗舍宮預算監查報告書，指出了830萬歐元（約124億韓元）的赤字。審計法院還壹壹羅列了去年招待英國國王查爾斯三世和印度總理納倫德拉•莫迪的晚宴費用。此外還公開了因無法退款的12件出差被取消，導致83萬歐元（約12億韓元）以上的資金損失。 愛麗舍宮散漫的生活就是壹個例子。法國財政赤字的根本原因是政府的經濟增長預測錯誤和不現實的財政目標。政府過於樂觀地預測經濟增長率，認為稅金會充分征收，所以從容地制定了預算。政府的財政赤字縮減目標從壹開始就是無理取鬧的。政府揚言，將按照歐盟（EU）的建議，將財政赤字減少到“GDP的3%”。但是，以去年為基準，這壹數值只是減少到了5.5%。 政治家們為了抓住選票而濫發“放錢公約”也受到了批評。因此，預算支出過多，稅金也少。 法國國家負債和財政赤字對經濟造成了巨大威脅。隨著低出生率和高齡化現象再次嚴重，政府需要花錢的事情很多，但是否會有那麽多資金流入還是個疑問。法國的經濟增長率繼今年之後，預計明年也將低於1%。國際信用評級機構標準普爾（S&P）將法國的國家信用等級從“AA”下調至“AA-”。這是2013年以後11年來的第壹次。 面對國家負債和財政赤字，現在法國面臨的困難，在未來韓國也可能會遭遇。首先，韓國政府也在稅收預測上失敗了。去年政府的稅收預測值和實際征收的稅收差距誤差率為14.1%。這不是壹次性的失誤。政府的稅收誤差率連續3年保持兩位數。 政府對經濟增長的預測錯誤也很明顯。在2022年韓國銀行的國政監查中，企劃財政部2010~2021年經濟增長率預測值平均誤差為0.95個百分點。這比韓國銀行（0.88個百分點）和韓國開發研究院（0.81個百分點）還要高。政府的放款政策也是如此。政府可以減稅。但是考慮到減少的稅金，稅收籌措對策到底制定得有多徹底還是個疑問。 面對接連不斷的“稅收漏洞”，朝野爭先恐後地出臺了釋放資金的對策。最近，法國審計法院院長對議會表示：“解決財政赤字不是左右的問題，而是為了共同利益。”韓國國會也應該傾聽這句話。另外，在韓國也應該出現更多的這種逆耳忠言。

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