“新星”阿爾卡拉斯遭37歲法國老將孟菲爾斯逆轉，生涯第壹次怒砸球拍. August. 19, 2024 08:34. by 任寶美 bom@donga.com. “新星”卡洛斯•阿爾卡拉斯（21歲•西班牙•世界排名第3位）在比賽途中把球拍砸在地上。這壹事實之所以特別，是因為阿爾卡拉斯和女子單打世界排名第壹位的伊加•斯瓦泰克（23歲•波蘭）壹起被稱為代表性的“納達爾兒童”。 諾瓦克•德約科維奇（37歲•塞爾維亞•第2位）等選手如果比賽不順利，也會拿球拍出氣。相反，拉法•納達爾（38歲•西班牙•第158位）在進入職業聯賽後的1447場比賽中，壹次也沒有砸壞過球拍。納達爾說：“砸碎球拍意味著無法控制自己的情緒。” 阿爾卡拉斯本來也很好地遵循了這壹哲學。阿爾卡拉斯在輸給德約科維奇的巴黎奧運會男單決賽時，他試圖將球拍砸在地上的樣子曾多次出現在電視轉播畫面中，但他最後都忍住了。但在奧運會結束後首次出戰的辛辛那提公開賽上，他最終越過了界線。 在美國網球公開賽前哨戰的該大賽第1輪（64強賽）中輪空的阿爾卡拉斯在17日結束的第2輪比賽中以1-2（6-4、6-7、4-6）負於蓋爾•孟菲爾斯（38歲•法國•第46位）。因雨天中斷，比賽打了兩天，阿爾卡拉斯在第三局以1比3落後的情況下，將球拍狠狠地砸在了球場地面上。 留下個人1號“球拍損壞”記錄的阿爾卡拉斯18日在社交媒體上寫道：“我為自己的行為道歉。這是不該發生在球場上的事情。現在我只考慮（舉行美國網球公開賽的）紐約。”今年在法國網球公開賽和溫布爾登網球公開賽上連續奪冠的阿爾卡拉斯將通過26日拉開帷幕的美國網球公開賽，向年度第3個大滿貫賽事冠軍發起挑戰。

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