尹錫悅提議“建立南北對話協商機制”，“任何問題都可以討論”. August. 16, 2024 07:54. by 黃亨俊記者、申娜莉記者 constant25@donga.com、jounari@donga.com. 尹錫悅總統 15日在光復節79周年賀詞中向朝鮮提議設立南北間實務對話協議體。這是尹錫悅首次親自提議南北對話。尹錫悅在當天的賀詞中沒有提及日本帝國主義殖民統治和強制征用等歷史問題。 尹錫悅當天出席在首爾市鐘路區世宗文化會館舉行的光復節慶祝儀式，並表示：“提議設立南北當局實務層面的‘對話協議體’。包括緩和緊張在內，經濟合作、人員往來、文化交流、應對災難和氣候變化等，任何問題都可以處理。”他還說，“南北對話不是做秀式的政治活動，而是討論保障韓國國民和朝鮮居民和平、改善生活等問題的實質性場合。南北對話的大門將敞開”，敦促朝鮮當局做出回應。 特別是，尹錫悅還表示，“在韓半島全體建立國民為主人的自由民主統壹國家的那天，才能實現完全的光復”，提出了明確自由民主體制下實現統壹的新藍圖和戰略。 尹錫悅說：“我們應該向被剝奪自由的凍土王國、飽受貧困和饑餓之苦的北方領土擴展我們所享受的自由。我們將做出改變，讓朝鮮居民們迫切渴望自由統壹。”為此，他表示：“為使朝鮮居民們認識到自由的價值，將通過多種途徑，擴大他們接觸多種外部信息的信息接觸權。”尹錫悅公開宣布通過外部信息流入朝鮮的方式誘導朝鮮居民變化、“脫北”等以實現統壹的戰略，預計會引起軒然大波。 總統室高層相關人士表示：“此次賀詞是明確提出以大韓民國自由民主體制統壹目標的‘8·15統壹主義’。1994年發表的韓國政府正式統壹方案‘民族共同體統壹方案’中，沒有具體應該以何種體制統壹的具體面貌和推進戰略，因此對此進行了補充和具體化。” 尹錫悅還強調：“以假新聞為基礎的虛假煽動和似是而非的邏輯，是擾亂自由社會的可怕兇器。為了對抗惡意利用這些的黑色煽動勢力、守護自由價值體系，我們國民應該用真實的力量武裝起來進行鬥爭。”分析認為，這是繼去年在光復節賀詞中提及“共產極權主義盲從勢力”後，再次瞄準批評任命獨立紀念館館長的在野黨。

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