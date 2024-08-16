逐漸變老的公職社會……10年間增加的公務員，近七成為50歲以上. August. 16, 2024 07:55. by 田慧珍記者、世宗金道衡記者 s sunrise@donga.com,dodo@donga.com. 公職社會正在變老。據調查，10年間增加的國家公務員中，每10名中就有7名是50歲以上。相反，30多歲的公務員人數在10年間減少了3000名以上。有分析認為，隨著MZ壹代（千喜年+Z壹代）青年公務員脫離公職的增加，公職社會內的高齡化正在加速。 ● 年輕人離開的公職社會 人事革新處15日提交共同民主黨議員室的“政府所屬普通職國家公務員年齡層現狀”顯示，50歲以上國家公務員從2014年的35385名增至去年的50438名，10年間增加約42.5%（15053名）。同期，壹般職國家公務員增加14.3%（21983名），大幅超過這個數字。這相當於全體公務員增加部分的68%。 相反，39歲以下的公務員從2014年的56423名增至2023年的62366名，只增加約10.5%（5943名）。特別是，30多歲的公務員從49616名減至46175名，減少6.9%（3441名），是所有年齡段中唯壹減少的。 人事處公布的今年九級公開招聘應聘者的平均年齡為30.4歲。考慮到這壹點，最近剛剛步入公職社會，正值工作年齡的30多歲公務員的流失現象尤為突出。據行政安全部透露，在職期間未滿5年的公務員辭職人數從2019年的6663名劇增到去年的13321名。 ● 五級事務官也都投奔法學院、企業 在政府主要部門，行政考試出身、走正統官僚道路的年輕公務員向民間企業或法律界等轉變的潮流也愈演愈烈。總管經濟政策的企劃財政部今年年初有3名行政考試出身的事務官為了升入法學專門研究生院離開公職。同壹時期，金融委員會資本市場局也有兩名20多歲的事務科和壹名主管同時選擇了法學院。 最近2年內，與民間企業接觸較多的產業通商資源部也有10名以上的課長級幹部跳槽到民間企業。經濟部門壹名相關人士表示：“在與過去相比政府的權限和作用減弱的情況下，由於過度的人事積壓、與民間企業的工資差距等綜合作用，提前離開公職的情況正在增加。” 在名額達2.1萬人的國稅廳，最近公開招聘考試的競爭率也大幅下降，年輕職員的流失速度加快，這種情況令人擔憂。就壹線稅務所職員而言，就敏感的稅金問題，與信訪人直接面對面的負擔較大，晉升速度也比其他部門慢，因此人氣越來越低。稅務當局相關人士表示：“積累適當的經驗後，在30、40多歲離開國稅廳進軍稅務業界的職員逐漸增加。組織整體的苦惱是很難找到工作好的年輕職員。” ● “需要改善體質，而不是零碎的支援” 專家們認為，公職社會的低報酬、僵硬的組織文化、難以實現自我環境等，是離職的原因。漢陽大學行政學系教授金泰允（音）指出：“無法跟上急劇變化的社會變化，依然如故的公職社會氛圍對年輕人沒有吸引力。對於年輕人來說，‘我正在做重要的事情’的自我效能感和自我實現的機會非常重要，但現在公職社會卻無法滿足這種需要。” 此前，政府在今年3月公布《公務員業務集中條件創造方案》，以防止MZ壹代公務員離開。其中包括提高2000名六級以下實務職公務員的級別、減少地方職公務員晉升所需的最低年限、擴大未滿4年的公務員的年假天數等待遇改善方案。今年4月，尹錫悅總統提到負責政府引進的在線、壹站式貸款基礎設施實務的5年事務官，給予了通常10年以上者“海外留學”的機會。

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