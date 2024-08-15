“醫療空白6個月，心臟手術要到國外去做”. August. 15, 2024 08:19. by 光州=金素英記者、朴景民記者 ksy@donga.com、mean@donga.com. “如果是平時的話，診療後就會在壹二周內把心臟手術日期定下來，但現在等待壹兩個月的情況非常普遍。越到年底，情況可能會越嚴重，所以很擔心。” 記者12日在光州全南大學醫院見到了心臟血管胸部外科教授鄭仁錫（音）。鄭教授慚愧地表示：“心臟手術沒有什麽不急的，看到焦急等待手術日期的患者，我很著急，真沒臉見他們。” 鄭教授當天也在為重癥監護室的肺動脈高血壓患者突然出血進行治療時，抽空接受了采訪。由於此次醫政矛盾事件，3名專攻醫生中有2名辭職，鄭教授連續半年每周工作100個小時，剩下的時間在家中處於“等待聯系”狀態。在長達1個小時的對話中，鄭教授的手機接連響起了找他的電話鈴聲。對話結束後，他說，“要去治療因肺炎住院的2歲孩子”，跑向了小兒重癥監護室。 政府宣布醫科大學（學院）擴招後，自2月19日專攻醫生（實習醫生、住院醫師）離開醫院已經過了6個月。雖然從下個月開始高考隨時招生等入學考試正式開始，但醫政矛盾並沒有出現得到緩解的跡象。相反，隨著緊急診療體系的延續，與“拯救必需醫療和地方醫療”的醫科大學擴招宗旨不同，必需、地方、應急醫療的崩潰將全面展開，有人擔心不久後會發生醫療大亂。 處理心臟和肺的心臟血管胸部外科不僅工作強度高，醫療訴訟危險大，而且很難開院，因此被認為是代表性的回避科。在專攻醫生離開醫院之前，人力短缺也很嚴重，經過醫療空白事態，實際上面臨了命脈被切斷的危機。 上月底結束的下半年專攻醫生招募時，雖然招募了133人，但只有心血管、胸部外科沒有壹名報名者。連心血管、胸部外科的專門醫生，也認為沒有未來，以非首都圈為中心離開了醫院，診療系統崩潰正在加速。大韓心血管胸部外科學會企劃宣傳委員長鄭義碩（音，江北三星醫院教授）擔心地表示：“不久後將回到只有‘認識人’才能在醫院接受胸部外科治療的20世紀70年代。”也有人說，可能會出現小兒心臟手術等胸部外科內的稀有專業不久後就要出國接受手術的情況。首都圈某大學醫院教授表示：“醫生之間也說，為了應對家人突然生病的情況，應該提前結識胸部外科醫生。”

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