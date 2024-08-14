“為了符合政府的標準，增加了電動汽車充電器……”公寓陷入混亂. August. 14, 2024 08:09. by 李采完記者、徐智元記者 chaewani@donga.com. “電動汽車充電站位於地下，而且周圍也沒有滅火器，所以很不安。” 13日在首爾西大門區某公寓地下停車場見到的居民金某（27歲）說：“故意不想在電動汽車附近停車。”該公寓有3臺電動汽車充電設施，但沒有滅火器. 當天，東亞日報采訪團以仁川青羅電動汽車火災事件為契機，參觀了首爾壹帶的10處公寓。結果，9處沒有應對電動汽車火災的滅火設施。記者來到西大門區的另壹棟公寓，電動汽車充電器旁邊擺放著空調室外機。居民崔某（28歲）表示：“室外也很熱，擔心電動車充電時火勢會蔓延。夏天室外機火災也很多，所以更加擔心。”在首爾中區某公寓地下停車場，電動汽車充電設施附近擺放著垃圾分類回收箱。如果發生火災，火勢很有可能轉移到垃圾上。 地方自治團體很難強制要求民間設施配備滅火器或整頓環境。根據環保汽車開發及普及促進相關法律，雖然有電動汽車充電設施及專用停車區域設置規定，但沒有火災預防及應對相關規定。首爾某自治區相關人士解釋說：“因為沒有管制權限，所以除了向公寓等發送誘導地面停車的公文之外，沒有其他可以做的事情。” 對於法律空白，地方自治團體正在自行制定對策。首爾瑞草區開始構建檢查區內電動汽車充電站等的火災應對系統。12日，在瑞草區盤浦覆蓋川公營停車場，在陪同檢查區內電動汽車充電站的過程中，專家以電壓、電流、電線、充電器端子、漏線等5種火災危險因素為中心，對充電站進行了檢查。由於火災危險因素無法用肉眼識別，所以動用了計量器、熱成像攝像機等設備。檢查企業代表金德基（66歲）再次強調：“電動汽車設施周圍不要放置可能著火的物品，最好壹定要配備滅火器。” 專家們建議，應該制定預防電動汽車相關火災的法律依據。慶壹大學消防防災學系教授李永柱（音）指出：“電動汽車充電設施附近的堆積物、可燃物等都對火災擴散有貢獻，因此有必要進行管理。但是目前相關法律不完善，沒有強制的方法，因此首先要制定法律依據。”

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