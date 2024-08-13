地方病時隔1年多新冠病毒再次擴散，住院患者壹個月內增長6倍. August. 13, 2024 08:21. by 趙維拉記者、朴京敏記者 jyr0101@donga.com. 因確診新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）而住院的患者壹個月內增長近6倍，呈現出再次擴散的趨勢。疾病管理廳正在討論不久後將新冠病毒“對策班”升級為池榮美廳長主導的“對策本部”的方案。 12日，據疾病管理廳透露，對220家醫院級以上醫療機構進行抽樣監測的結果顯示，新冠病毒住院患者人數在8月第壹周（7月28日~8月3日）為861人，是7月第二周（7日~13日）148人的5.8倍。考慮到全國醫院級醫療機構有1800多家，也有不住院的輕癥患者，預計實際新冠病毒確診人數將達到數倍至數十倍。高麗大學安山醫院感染內科教授崔元錫（音）表示：“因新冠病毒來院的患者人數處於壹年內的最高水平。” 醫療界認為，酷暑導致室內活動增加，而口罩佩戴減少，使用空調無法正常通風是再次擴散的原因。另外，在新冠病毒流行周期5~6個月之際，還出現了新的變異毒株KP.3。疾病管理廳12日表示：“由於全世界範圍內存在大量新冠病毒奧米克龍（Omicron）的後代KP.3，患者正在增加。短期內（感染）將繼續增加。” 防疫物品的銷售量也呈現出劇增的趨勢。據7-11便利店透露，5日至11日，新冠病毒自檢套裝銷量與前壹周相比漲了130%。GS零售相關人士表示：“1~11日口罩和消毒劑的銷售額環比分別上漲了38.4%和35.2%。” 專家們擔心，由於休假和學校放假已經結束，新冠病毒將在上班族和學生之間大幅擴散。但是，疾病管理廳相關人士表示：“新冠病毒的致命率僅為0.1%左右，低於美國的季節性流感致命率”，“不會考慮將新冠病毒危機階段從（最低的）‘關註’階段上調。”

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