如果擔心出生率，相比繼承稅，應減免贈與稅. August. 13, 2024 08:19. . 韓國的繼承稅是將死者留下的所有財產合起來征稅。將壹次性扣除額定為5億韓元是在1997年。當時首爾市中心的84平方米（以使用面積為準）公寓價格在1億韓元左右。3套公寓是出於沒有稅金負擔、留給家人的宗旨而制定的金額。但近幾年來，隨著首爾公寓價格的大幅上漲，情況發生了變化。不少家庭需要賣掉曾經居住的房子，繳納繼承稅。 最近政府出臺了包括減免繼承稅在內的稅法修訂案。這是為了反映物價上漲、使租稅體系合理化而制定的。筆者早早地就寫過“中產階層也到了擔心繼承稅的時代”的報道，從這壹立場來看，對此感到高興。 出乎意料的是，不是壹次性扣除，而是將子女扣除從現行的5000萬韓元上調到5億韓元的部分。對於不久後要繼承的80、90多歲壹代來說，子女很多，這壹優惠值得期待。但對於今後需要準備繼承的50、60多歲壹代來說，子女數量大幅減少，不會有太大的幫助。因為還剩下國會通過的程序，所以聽起來還很遙遠。 有解釋稱，增加子女扣除中也包含了在低出生率時代鼓勵生育的信息。如果真的擔心出生率，謀求經濟活性化，那麽相比死亡後的繼承，減免幫助生前向下壹代轉移財富的贈與稅更為有效。因為，實際生育年齡是20、30多歲的壹代，對他們來說，政府推進的繼承稅扣除優惠可能太過遙遠。 最近，有不少老人信奉“財產要緊握到臨死前”這句話。也有人說，如果提前把財產交給子女，就會助長不孝。每當這時，我就想“他是要替子女把財產捐獻給國家吧”。但是，如果按照法案減少繼承稅，贈與稅保持不變，那麽越是子女多的高齡者，就越要推遲贈與，因為這符合節稅戰略。 在老齡化方面領先韓國15年-20年的日本采取了截然相反的政策。因為80、90多歲的父母去世後，是由60、70多歲子女“老老繼承”，財富被鎖定現象成為社會問題。也就是說，高齡者的巨額財富未能帶動消費或再投資，而是被鎖定為存款形式。 日本政府為解決這壹問題，2013年擴大了生前贈與制度。如果60歲以上的父母贈與18歲以上的子女或孫子女，可以暫時免稅購買住宅費500萬-1000萬日元、孫子教育費1500萬日元、結婚育兒費1000萬日元。這種做法，是把老年壹代的資產轉移到青壯年層，刺激消費，使資金周轉。 在此之前，日本還從2001年起實施對每人（以受贈者為準）每年110萬日元贈與不征稅的“歷年贈與”制度，減輕了繼承稅負擔。歷年贈與中不僅包括子女和孫子，還包括向他人捐贈。此時，以繼承日為準，從3年以內的歷年贈與金額開始合算，日本政府從今年開始將其增加到“7年以內”。這是在誘導“更快”的贈與。 資產高齡化並不是其他國家的事情。據統計廳統計，2022年韓國60歲以上高齡層的凈資產將超過3700萬億韓元，接近總資產的40%。更大的問題是，該資產大部分被鎖在房地產中。這就是為什麽要考慮健康財富轉移的原因。 關於繼承贈與稅，壹直以來存在兩種立場，壹方是雙重課稅問題，另壹方聲稱是“富人減稅”、必須阻止財富世襲。盡管如此，資本主義社會還是應該提倡誠實工作和儲蓄，增加資產的生活。只有這樣，國家才能富強。

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