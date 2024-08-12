“因為是英語小說，所以反而不用自我檢查，可以隨心所欲地創作”. August. 12, 2024 08:29. by 金素敏記者 somin@donga.com. “父親終於讀到我寫的書了，我很開心。” 奴隸，逃生專家，殺人犯，恐怖分子，間諜……7日，記者在首爾鐘路區東亞媒體中心采訪了憑借講述日本帝國主義強占時期和6•25戰爭前後像變色龍壹樣變身解散的女性故事的第壹部長篇小說，在英國、意大利等10多個國家出版而備受矚目的新人作家李米麗娜（Mirinae Lee•41歲）。用英文寫的處女作《無名女人的八種人生》（WisdomHouse）在美國以過億的版稅簽約等，在海外首先引起了反響，最近又翻譯成韓文出版。她說：“這是向即使不做任何背景說明也能完全理解這本書的韓國讀者展示的，所以更加緊張。” 2021年哈珀•柯林斯出版集團以2億韓元的價格收購李作家的處女作小說是出版界的壹大話題。哈珀科林斯是出版過《殺死壹只知更鳥》、《莫比迪克》等多部英美文學經典的出版社。該書不是沒有通過主要出版亞裔等外國作家作品的下位品牌，而是以總公司品牌出版的。 李某出生於首爾，小學、初中、高中都在韓國完成。在美國壹所大學攻讀英語專業後，和家人壹起在香港居住了13年。雖然也用韓語寫過小說，但並不順利。李某說：“因為生活在英語是官方語言的地方，所以自然而然地用英語寫小說”，“因為不是母語，所以反而不用自我檢查，可以隨心所欲地寫小說。”靈感來自於在京畿坡州因對人地雷而失去壹條腿的親爺爺、脫北者李某奶奶等實際存在的人物。 直到20歲出頭的年紀壹直在韓國長大的本土韓國人用英語寫的小說優點在作品中處處體現。穿梭於東西方情緒之間，運用自如的文章。將蒲公英孢子形容為“好像吐了稀的白米粥”，地雷爆炸的瞬間則寫著“霓虹色的佩斯利花紋填滿了視野”。李作家表示：“出現很多不進入任何類別的特殊作家（在多樣性方面）似乎是壹個很好的信號。” 雖然《板門店》、《非武裝地帶》等外國人熟悉的地名和用語很多，但由於海外對韓國文學的關註度提高，所以沒有成為出版障礙。李某說：“不知道韓國歷史的西方編輯們可能是因為以前負責的韓國作品很受歡迎，所以對韓國作家敞開了大門。”在美國負責出版李敏珍作家的《柏青哥Pachinko》、在英國負責出版金彥洙作家的《設計者們》的編輯負責了李某的書。 最近正在與美國著名經紀公司討論視頻化的可能性，她笑著說：“在寫書的時候看到了《韓公主》。雖然現在還是自己想象，但是千禹熙演員應該適合出演主人公。”發表的同時獲得知名度的該作品是年過40的李作家的處女作，也是她的第壹部長篇。她說：“我想告訴大家，有些藝術家正在非常緩慢地、安靜地發展。”

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