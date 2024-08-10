朴柱孝遺憾無緣奧運領獎臺……克服5級殘疾，釘上4個鐵芯，轟動世界. August. 10, 2024 08:00. by 姜泓求 windup@donga.com. 挺舉最後第3次試舉。將196公斤重的杠鈴舉到胸前的朴柱孝（27歲•音譯）將握住的雙手舉到了天空。為了眼前的奧運會獎牌，他挑戰了比自己的挺舉紀錄（195公斤）重1公斤的杠鈴。顫抖著雙臂支撐重量的他最終把杠鈴掉到了腦後。他遺憾地朝空中揮了兩次拳頭，然後直接趴在了地上。在觀眾的熱烈掌聲中，他抽泣著，久久無法站起來。克服5級殘疾的朴柱孝的首屆奧運會就這樣畫上了句號。 韓國舉重的第壹棒朴柱孝9日在法國巴黎南競技場6號館舉行的巴黎奧運會男子73公斤級比賽中，抓舉147公斤、挺舉187公斤，總成績334公斤，在全體12名選手中排在第7位。與冠軍印度尼西亞的裏茲基•朱尼安夏（21歲•合計354公斤）相差20公斤。挺舉第2次試舉成功舉起187公斤杠鈴的朴柱孝在第3次試舉中挑戰了196公斤，但最終以失敗告終。 朴柱孝從中學開始打棒球，後來改成了舉重項目，很快嶄露頭角，從高中3年級開始進入了國家隊。他在2017年國際舉重聯合會（IWF）世界青少年錦標賽上獲得第3名，在2019年世界錦標賽上獲得第7名，成為希望之星。但是意外受傷。2021年東京奧運會前夕，他在軍隊服役期間脊椎受傷。對於需要用全身支撐重量的舉重選手來說，這是致命傷。他還經歷了下半身癱瘓。朴柱孝因接受了釘上4個鐵芯的植入手術，被診斷為5級殘疾。即使腰稍微疼壹點，也要經常接受核磁共振成像（MRI）檢查，留下了心理創傷。 朴柱孝沒有放棄。醫療人員也經過艱苦的努力，將需要3年的康復時間縮短為1年，讓他再次站在杠鈴前。他還參加了去年的世界錦標賽（第9位）和杭州亞運會（第6位）。在今年4月的IWF世界杯上，他以自己的總成績最高紀錄（345公斤）排在第5位，獲得了奧運會參賽權。據說，朴柱孝的唱功非常出色，甚至出演了電視、歌曲、綜藝節目，平時他與音樂壹起戰勝了與自己的鬥爭。 比賽結束後，朴柱孝說：“在熱身場時狀態真的很好。但是不好的時候做的習慣在印象中又出現了。沒能發揮出自己的實力。”在挺舉之前，還因為突然的頭痛而失去了集中力。在等待期間，通過按摩緩解了頭痛，但沒有明顯好轉。朴柱孝遺憾地表示：“疼得連身體都支撐不住了。我也無法理解為什麽在這個重要的瞬間會頭疼。” 想登上本次巴黎奧運會的領獎臺，聽到“韓國舉重還沒有死”這句話的朴柱孝說：“我壹直只盯著巴黎奧運會。現在哪怕是壹小會兒也不想看到杠鈴”，吐露了這段時間以來的內心煎熬。但他馬上表示“即使休息幾天，也想抓住杠鈴”，並承諾下次繼續挑戰。

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