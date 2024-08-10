非法高利貸將收回本金，資本金從1000萬韓元上調至3億韓元. August. 10, 2024 07:59. by 尹多彬記者、姜成輝記者 empty@donga.com. 共同民主黨為了解決非法高利貸問題，將提出大幅加強私貸公司設立條件，對非法放款人甚至可以收回本金的《放貸業等登記及金融使用者保護相關法律部分修訂法律案（放貸業法修訂案）》。國民力量黨也計劃在今年6月高層黨政協議會上討論的包括加強網上放貸中介平臺管理監督和事前切斷網上非法高利貸廣告等相關法律修訂案，最早將於下月提出。揭發平臺高利貸真相的《東亞日報》英雄內容組的《陷阱：陷入金錢圈套》系列報道後，政界開始制定正式對策。 據共同民主黨9日透露，院內首席副代表朴省俊將於下周代表提議《放貸業法修訂案》，作為黨論予以推進。該修訂案包含了註冊放貸業時，將最低自有資本條件從現行的1000萬韓元上調至3億韓元，上調30倍的內容。如果放款人簽訂超過最高利率（20%）的放貸合同，合同將全部無效。其中還包括限制非法放貸人使用平民主要使用的“貸款國家”等貸款中介平臺的內容。 朴院內首席表示：“非法私貸公司讓在新冠病毒疫情大流行之後陷入危機的平民陷入泥潭是現實”，“加強對放貸業的管理的立法必要性越來越大。”黨代表候選人李在明秘書室長出身的國會政務委員會所屬議員千俊鎬也在上個月30日提議了強化放貸業自身資本條件，讓私貸公司代表作為在金融委員會註冊的私貸公司的職員擁有1年以上工作經驗的《放貸業法修訂案》。 共同民主黨的方針是，在9月定期國會之前，通過討論會推進相關法案。親明（親李在明）派系核心相關人士表示：“非法高利貸問題是黨代表候選人李在明從城南市市長時期開始作為‘平民對策’強調的內容”，計劃從黨的層面積極推進。 國民力量黨也決定提出限制社交網絡服務（SNS）或網絡社區等內的非法高利貸廣告的法案。該法案中還將包括強制要求熟人及家屬聯系方式或拍攝受害者裸體照片等的非法私人金融合同全面無效的內容。

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