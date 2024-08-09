只有忠北大學醫院公開撤回“無限期停診”計劃，提前發放健康保險預付金. August. 09, 2024 07:49. by 朴京民記者 mean@donga.com. 在政府提前向經營困難的醫院發放健康保險預付金的情況下，部分醫院所屬教授沒有撤回“無限期休診”，因此預付金發放被擱置。被擱置發放預付金的醫院教授們主張，雖然沒有撤回“無限期休診”，但通過“診療再調整”，實際上是在進行正常診療。 國會保健福利委員會所屬的國民力量黨議員室徐明玉8日從保健福利部得到的資料顯示，全國105家醫院今年5月申請了健康保險預付金預付制。其中62家醫院被選定為對象機關，34家醫院因不符合條件而落選。首爾峨山醫院、高麗大學安巖醫院、塞弗倫斯醫院、忠北大學醫院等9家醫院因所屬教授宣布“無限期停診”而被擱置發放。福祉部相關人士表示：“向無限期休診的醫院提前發放運營所需資金不符合邏輯。如果醫院所屬教授公開表示將回無限期休診，將開始預付健康保險預付金。” 實際上，在健康保險預付金預付對象中被擱置的忠北大學醫院，隨著所屬教授們1日公開撤回“無限期休診”，7日預付了健康保險預付金。相反，首爾峨山醫院和高麗大學安巖醫院等其他8家醫院的教授們仍然沒有撤回“無限期休診”，因此沒有預付。 在8家醫院中，首爾峨山醫院和高麗大學安巖醫院等4家醫院的教授們主張，通過限制輕癥疾病患者的診療，集中治療重癥、急救、稀有疑難雜癥的“診療重新調整”，實際上正在正常診療。江陵峨山醫院和蔚山大學醫院所屬教授們主張，盡管沒有宣布無限期休診，但蔚山大學醫學院的教授們像首爾峨山醫院壹樣工作，因此被排除在預付對象之外。”蔚山大學教授緊急對策委員會相關人士表示：“江陵峨山醫院和蔚山大學醫院從未宣布無限期停診。”塞弗倫斯醫院和江南塞佛倫斯醫院的教授們既沒有撤回“無限期休診”，也沒有表示“重新調整診療”。 福利部考慮到醫院的經營困難，在6月-8月提前發放了醫院去年所獲的健康保險預付金的30%。3個月的健康保險預付金達1.1萬億韓元。

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