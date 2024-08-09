其他國家的國家隊選手真的都有自己的職業嗎？. August. 09, 2024 07:47. . “不能把吃完飯只射箭的韓國選手和因為興趣愛好射箭而表現好的歐洲選手進行比較。” 在報道韓國射箭隊包攬巴黎奧運會5枚金牌的消息後，出現了這樣的留言。真的是這樣嗎？參加本屆奧運會射箭比賽的選手共有128人。其中，除2人外，126人在大會正式簡歷上寫下了自己的職業。 首先，126人都把“運動員”選為第壹職業。其中66人（52.4%）沒有其他職業。第二職業中選擇最多的是“學生”（32名）。其次是“軍人”（17人）。軍人中有16人自稱是“體育軍人（sport sol誒ier）”。 包括本屆奧運會主辦國法國在內，不少國家都制定了將國家代表級選手聘用為軍人的制度。其目的是為了給“不賺錢項目的”選手提供經濟上的幫助。通過這樣的制度參軍的人就是“體育軍人”。也有國家將體育希望之星聘用為警察。本次大賽的射箭選手中有3名是警察。 就像韓國國軍體育部隊所屬的軍人，比起軍事訓練更努力地練習運動壹樣，對於這樣的選手們來說，“吃完飯只射箭”的說法似乎也沒錯。所以“以興趣愛好射箭，射得好，然後參加奧運會”的說法與事實相去甚遠。 其他項目的情況也類似。公開自己職業的9322人中，超過三分之二的6381人（68.5%）除了運動員以外沒有其他職業。其後依次為△學生1264名 △軍人403名 △教練331名 △訓練師198名 △警察153名。不能認為以軍人和警察為職業的參加者都是得到國家經濟支援的“職業運動員”。但是可以確認的是，如果不是職業從事運動，參加奧運會絕對不是壹件容易的事情。 世界廣闊，有能力的人很多，當然也有將奧運選手當作“副業”的參賽者。澳大利亞射擊代表埃琳娜•加利亞博維奇（35歲）在職業介紹欄中沒有填運動員，只寫上了“醫生”。這是包括醫生職業在內的20名參賽者中唯壹沒有選擇運動員作為職業的事例。阿根廷射擊代表費德裏科•希爾（36歲）也刪除了運動員，只寫了“律師”職業。射擊是幹脆不把運動員或學生選為職業的參賽者最多（29人）的項目。 排在射擊之後的是柔道（18人），這樣的參賽者也很多。作為西非國家貝寧柔道代表參加本屆奧運會的瓦朗坦•烏伊納托（28歲）的職業只有壹個，那就是“記者”。烏伊納托雖然是在法國出生長大的，但以參加此次奧運會為目標，獲得了祖先生活過的貝寧國籍。職業中有4名記者。埃及擊劍代表雅拉•埃爾沙卡維（25歲）的職業是“體育記者”。那樣的話，東亞日報體育部次長李某現在是否也要為了準備參加2028年洛杉磯（LA）奧運會而辭職呢。畢竟韓國預備役男性都曾是特等射手。

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