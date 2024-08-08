“烏克蘭對俄羅斯領土發動自開戰後最大規模的地面進攻”. August. 08, 2024 08:09. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 據悉，烏克蘭6日在與本國接壤的俄羅斯西南部發動了自戰爭爆發以來最大規模的攻擊。有分析認為，最近在東部戰線等地壹直處於守勢的烏克蘭為扭轉戰況而全力以赴。俄羅斯方面主張：“雖然受到了烏克蘭軍隊的攻擊，但已經擊退了對方的進攻。” 據英國《金融時報》報道，俄羅斯國防部當天上午8時許表示：“烏克蘭軍隊對俄羅斯邊防部隊駐紮的庫爾斯克州的尼古拉耶沃-達裏諾和奧列什尼亞地區附近的邊境部隊進行了攻擊，隨後俄羅斯軍隊擊退了烏克蘭軍隊。” 有評價認為，當天的攻擊是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來烏克蘭直接針對俄羅斯領土的最大規模地面攻擊之壹。據俄羅斯國防部透露，烏克蘭動用了11輛坦克和20多輛裝甲車，展開了地面戰。《路透社》報道說：“烏克蘭定期對俄羅斯進行導彈和無人機攻擊，但投入地面部隊的領土攻擊非常罕見。” 庫爾斯克州代理州長阿列克謝•斯米爾諾夫在社交媒體上表示：“雖然俄羅斯軍隊阻止了烏克蘭軍隊的地面攻擊，但庫爾斯克州正在遭受大規模的無人機和導彈攻擊。”他還說：“這是可以控制的狀況，要保持平常心。”庫爾斯克州當局表示，此次襲擊造成5人死亡，20多人受傷。 相反，壹位俄羅斯著名軍事博主7日淩晨反駁了俄軍的擊退主張，稱“庫爾斯克地區仍然處於困境。烏克蘭軍隊在俄羅斯軍隊的集中反擊下，仍在邊境地區站穩了腳跟”。 烏克蘭對此次襲擊沒有發表任何言論。但是烏克蘭國家安全國防委員會局長安德烈•科瓦連科在社交媒體上寫道，“俄羅斯聲稱能夠控制相關地區狀況是謊言。” 《金融時報》就此次攻擊分析說：“這是最近受俄羅斯壓制的烏克蘭為改變戰況而采取的積極攻勢。”最近俄羅斯接連報道了占領烏克蘭東部頓涅茨克州村莊的消息。據《金融時報》報道，從5月開始展開大攻勢的俄羅斯軍隊占領了烏克蘭軍隊去年夏天奪回的領土的兩倍以上。

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