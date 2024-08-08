在野黨提議舉行領袖會談……總統室稱“沒有相關信息”，持否定態度. August. 08, 2024 08:08. by 申娜莉記者、尹明真記者 journari@donga.com、bright@donga.com. 在野黨提議與尹錫悅總統舉行領袖會談，而總統室表示，“沒有特別的信息”，表示不會做出回應。不過，對於18日的共同民主黨全黨大會上黨代表候選人李在明確定連任後是否舉行會談，表示可以討論，留有可能性。 共同民主黨代理黨代表兼院內代表朴贊大7日在最高委員會議上表示：“為了應對經濟緊急情況和克服超黨派危機達成協議，朝野應盡快舉行領袖會談。”前壹天（6日），李在明在辯論會中把尹錫悅定為“最想見面的人”，共同民主黨第二天就提議舉行會談。對此，李在明方面表示：“這是朴（贊大）代理黨代表原則性的表態。他考慮到了李在明連任黨代表後舉行領袖會談的提議。” 在總統室內部，對於李在明在第壹次會談時沒有進行協商的情況下而只以閱讀15分鐘的聲明等表現出的態度，認為並不恰當，而且也沒有感覺到此次提議的誠意，因此對會談持否定態度。總統室高層相關人士在當天的通話中表示：“在野黨每天都在立法上獨自奔跑，突然又提議為了超黨派合作而見面，讓人感到荒唐。” 不過，為了打破彈核和特檢政局，總統室有可能在共同民主黨全黨大會結束後討論會談問題。如果會談得以舉行，是尹錫悅和李在明之間的壹對壹會談，還是國民力量黨代表韓東勛也參加的三方會談，備受關註。 韓東勛當天會見記者時表示：“歡迎通過會談解決民生問題、以政策為主啟動（協商）的轉變想法或提議。”不過，韓東勛方面在通話中表示：“如果李在明確定連任黨代表，在與尹總統會談之前，首先應該與韓東勛見面。”

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