無論是執政黨還是在野黨，單憑自己將壹事無成. August. 08, 2024 08:07. . 朝野政黨的政策委員會議長昨天舉行了進入第22屆國會後的首次會晤，決定迅速處理意見分歧不大的法案。朝野院內代表也分別提議成立“朝野政民生協議體”和“政府-國會間經常政策協議機構”，壹致同意成立旨在協治的聚會。共同民主黨方面，繼被確定為下屆代表的前代表李在明表示“想再次會見尹錫悅總統”後，又正式提議舉行朝野領袖會談，以克服民生經濟危機。 第22屆國會已經啟動兩個月，朝野政黨雙方壹度反復進行無限政治鬥爭，如今能首次期待協治的線索，這不能不說是壹件值得慶幸的事情。這是考慮到此前巨大在野黨強行處理法案和彈核案、總統行使否決權、國會重新表決後廢除的順序，像松鼠轉篩子壹樣持續不斷的情況，輿論進行嚴厲批評後，態度發生了改變。當然，在毫無收獲的消耗性政治鬥爭中，朝野政黨雙方都疲憊不堪也是壹大原因。 但是，已經有人擔心，這種氛圍也會以短暫的看輿論眼色而告終。雖然朝野政黨就將民生法案從政治鬥爭中分離出來啟動“民生軌道”達成共識，但這僅限於意見分歧較小的部分法案。更何況，如果政治鬥爭加劇，很難期待擺脫將壹切聯系起來停止的現有慣例，朝野之間的不信任感太深。 朝野政黨的“政治鬥爭軌道”仍然在喧鬧地運轉。韓國政府前天在國務會議上表決通過在野黨單獨處理的《廣播四法》的再議要求案。如果尹總統從休假中回歸，將行使否決權。全國民25萬韓元支援法和黃色信封法實際上也預告了同樣的順序。在這種情況下，政府向第22屆國會提交的192件法案中沒有壹件被表決通過。 現在朝野都陷入了巨大的錯覺之中。覺得如果沈醉於各自掌握的政府權力和國會權力，最大限度地發揮其力量，最終對方就會倒下，因而不知如何克制。在這種“懦夫博弈”中，無辜成為犧牲者的正是迫切需要民生的國民。動蕩的全球股市和威脅平民生存的酷暑等眼前問題以及不容再拖的年金改革等朝野要共同解決的問題不是壹兩個。這是最起碼的覺醒，不是用力量壓制對方，而是通過對話和妥協尋找共生之路。朝野政黨任何壹方，都沒有獨自能幹成的事情。

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