報勛部為2482名埃塞俄比亞6•25參戰勇士立碑. August. 07, 2024 08:20. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 刻有被正式確認參加6•25戰爭的2482名埃塞俄比亞參戰勇士的名字的銘碑被建立。據悉，此前埃塞俄比亞共有3518人參戰。 國家報勛部6日表示，5日（當地時間）在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴舉行了刻有6•25戰爭當時通過正式文件或遺屬證言等確認參戰事實的2482人名字的銘碑揭幕儀式。銘碑是在去年7月末得到韓國政府的預算支援（約9000萬韓元）後完成的。 銘碑是在亞的斯亞貝巴設立的6•25戰爭參戰紀念碑下端用大理石制作的。對於遲遲才建銘碑的原因，報勛部解釋說：“埃塞俄比亞共產主義政權時期埃塞俄比亞參戰勇士的記錄丟失，直到最近也很難確認到底有多少人參戰。”報勛部還補充說：“從去年7月開始，埃塞俄比亞國防部、外交部和韓國國防部等兩國相關機關進行了調查，確認了2482名參戰勇士的名單，並制作了銘碑。” 據悉，埃塞俄比亞軍隊在6•25戰爭當時共有3518人左右參戰。當時，美國、英國、加拿大等16個國家向韓國派遣了戰鬥兵力，埃塞俄比亞是非洲國家中派兵最多的國家。 報勛部在銘碑上留出了余地。今後，如果通過參戰事實調查確認埃塞俄比亞參戰勇士，將在該空余空間刻上名字。 當天出席銘碑揭幕儀式的報勛部部長姜貞愛表示：“韓國政府和國民將永遠銘記埃塞俄比亞參戰勇士們不回避處於危機的大韓民國、伸出溫暖之手的犧牲。”

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