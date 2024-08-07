最惡劣的暴跌僅壹天就暴漲，“坐上跳跳板”的亞洲股市. August. 07, 2024 08:20. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. 隨著陷入恐慌的非理性拋售減少，亞洲股市的氛圍在壹天內完全逆轉。前壹天暴跌至谷底，當天股市齊齊暴漲。對於每隔壹天啟動收購、拋售臨時停牌的“跳跳板行情”，政府表示“政策應對力量充分”，開始安撫個人投資者。 6日，韓國綜合股價指數（KOSPI）比前壹個交易日上漲80.60點（3.30%），以2522.15點收盤。開盤初期呈直線上升趨勢，KOSPI指數、創業板科斯達克指數（KOSDAQ）都啟動了收購漲跌停板制度。這是自2020年3月23日、24日因疫情大流行沖擊股市暴漲暴跌後，時隔4年零4個月再次在韓國綜合股價指數、科斯達克市場啟動拋售、收購漲跌停板制度。前壹天下跌4451.28日元（12.40%）的日本日經平均股價也在當天上漲3217.04日元（10.2%），呈現出急劇反彈的趨勢。 隨著前壹天下降幅度過大的評價和低價收購趨勢的流入，出現了反彈。再加上前壹天晚上公布的美國服務業采購經理人指數（PMI）符合預想等積極的經濟指標也對恢復趨勢做出了貢獻。但是有分析稱，對美國經濟衰退的恐慌並沒有完全消失，日元套利交易清算風險等仍然存在，因此股市要完全恢復穩定還需要壹段時間。 政府召開“宏觀經濟•金融懸案懇談會”，開始著手準備對策。副總理兼企劃財政部長官崔相穆表示：“如果變動性過大，將迅速執行市場穩定措施。”

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