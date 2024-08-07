美國首次作出“限制大技術企業”的判決……“谷歌搜索市場屬於非法壟斷”. August. 07, 2024 08:19. by 張恩智記者、紐約=林宇善 常駐記者、南惠貞記者 jej@donga.com、woosun@donga.com、nam@donga.com. 世界最大的搜索引擎谷歌在美國司法部提出的“反壟斷訴訟”中敗訴。判決認為，支配全世界90%左右網絡搜索市場的谷歌通過“犯規”手段排除了競爭者。在人工智能轉換期，撤銷對谷歌的壟斷裁定是否成為今後世界技術市場重組的出發點也備受關註。 當地時間5日，美國華盛頓聯邦法院法官阿米特·梅赫塔就司法部提起的訴訟表示：“谷歌為了將本公司的搜索引擎設定為默認值而支付費用，違反了美國《反壟斷法》。”谷歌為了將搜索服務作為三星電子的安卓手機和蘋果的iphone等的基本設定，提供了數萬億韓元，這是非法行為。梅赫塔在長達286頁的判決書中明確表示：“谷歌是壟斷企業。” 谷歌每年在蘋果的Safari等瀏覽器上以谷歌為自動搜索引擎為條件花費數十億美元。判決書指出：“2021年谷歌向智能手機制造商等提供的總金額達260億美元以上，2022年向蘋果支付了200億美元。”判決書還指出，這種搜索市場的壟斷導致了其對搜索廣告市場的掌握，給消費者帶來了損失。判決書指出：“通過壟斷搜索流通，谷歌持續上調網絡廣告的價格，以壟斷權限上調了文本廣告價格。” 此次審判被認為是繼1998年掌握全球軟件市場的微軟網絡瀏覽器捆綁銷售的反壟斷訴訟後最大的反壟斷訴訟。也被稱為“世紀判決”。《紐約時報》評價說：“在現代網絡時代，這是對大型技術企業的訴訟中做出的第壹個反壟斷判決。這壹劃時代的判決將對其他很多大型技術企業的訴訟產生影響，從根本上改變企業的事業方式。”美國司法部長梅裏克·加蘭德通過聲明表示：“對谷歌的此次勝利對美國國民來說是歷史性的勝利。無論有多大或影響力，任何公司都不在法律之上。” 此次判決是在美國和歐洲等各國規制當局以大型技術企業為對象進行反壟斷訴訟的情況下首次做出的，預計今後將點燃壟斷限制的導火索。韓國公平交易委員會相關人士表示：“將監測谷歌在韓國搜索市場的占有率趨勢等。”

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