矽谷與華爾街的較量……企業家精神的時間到了. August. 07, 2024 08:19. . 5日下午，首爾全境傳來了雷聲。因股價暴跌8%而驚慌失措的韓國“螞蟻”們抱怨說：“這是我的股票賬戶破碎的聲音。”恐怖下跌的股價到6日淩晨在美國紐約股市期貨市場出現反彈跡象，在韓國和日本出現了史無前例的反轉。 難以知道市場到底為什麽會這樣。近兩年，如果美國雇用情況不好，股市就會歡呼雀躍。這是因為人們期待，只有經濟冷卻，通貨膨脹才會放緩，美國聯邦儲備委員會才會盡快下調利率。但是，鈍化的雇傭指標突然因擔心經濟蕭條而跳過，相比實際指標，過度的恐懼感支配了市場。“對經濟不利的新聞=對股市有利”的敘事被打破。 “人工智能引領股市”的敘事也被打破。新冠大流行之後，代表金融的美國華爾街和代表技術企業的矽谷是“摯友”關系。如果英偉達、谷歌等大型科技企業提出輝煌的業績或即使減少雇傭也要增加AI投資，華爾街就會報以熱烈的掌聲。稱未來成長性卓越的7個技術股為“七大科技巨頭”（M7）、著力吹捧的也是華爾街。著眼於20世紀60年代電影《豪勇七蛟龍》的英文題目，美國銀行分析師邁克爾·哈特內特去年將其大眾化。它們是：蘋果、微軟、英偉達、谷歌（字母表）、亞馬遜、元、特斯拉。 但上個月華爾街表示，“人工智能比想象中要難賺錢，投資過熱”，提出了人工智能泡沫論。在不到壹個月的時間裏，曾是希望象征的人工智能連未來效用性也開始受到懷疑。對沖基金公司埃利奧特警告投資者說：“人工智能是誇張的廣告，只有改善軟件的意義。”壹年前曾表示人工智能將改變未來的高盛最近警告說，泡沫壹定會破裂。再加上微軟、亞馬遜、谷歌的季度業績未能達到預期。“人工智能泡沫論”敘事成為大勢所趨。 事實上，雖然“業績不佳”，但“七巨頭”中並沒有虧損企業。市場認為，“要想支撐這種股價，要麽減少投資，要麽多出成果”。在華爾街的壓力下，谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊回應稱：“在轉換期，過度投資比過少投資要好。”元宇宙首席執行官馬克·紮克伯格也表示：“從目前來看，與其為時已晚，不如在必要之前承擔構築力量的風險。”矽谷和華爾街開始同床異夢。 究竟誰說得對，時間會給出答案。就像互聯網泡沫時壹樣，如果市場過熱，總有壹天會爆發。事實上，能感受到只要在創業公司名稱中加入人工智能就有投資湧來的非理性過熱現象。 但是，因為股價下跌而壹窩蜂地提出人工智能無用論也是不合理的。不存在不承擔風險的未來技術投資。在企業和市場的較量中，要發揮企業家精神。當誰都不知道答案而陷入混亂時，應該抓住中心，走向未來。已經登上全球人工智能價值鏈的韓國企業也要毫不動搖地應對長期戰。

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