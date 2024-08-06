槍刀弓引領的獎牌競賽，現在由跆拳道-女子高爾夫-舉重來延續. August. 06, 2024 08:06. by 姜泓求 windup@donga.com. “槍（射擊）、刀（擊劍）、弓（射箭）的活躍將由我們來延續。” 在巴黎奧運會迎來轉折點的情況下，韓國代表團的獎牌競賽將持續到大賽後半部。截至4日，韓國共獲得10枚金牌，超額完成了目標成績（5枚金牌）。代表團決心超越曾創下最多金牌紀錄（13枚）的2012年倫敦奧運會。“國技”跆拳道將從7日開始日程。本次大賽的跆拳道賽場是舉行擊劍比賽的巴黎大皇宮。3年前東京奧運會（1銀、2銅）時首次止步於“零金牌”的韓國跆拳道，決心在巴黎成功完成金色的踢腿。巴黎也是將跆拳道列為奧運會正式比賽項目的1994年國際奧林匹克委員會（IOC）總會的舉辦地。跆拳道比賽第壹天，參加男子58公斤級比賽的朴泰俊（20歲）是金牌的有力爭奪者。女子高爾夫和舉重也將在同壹天開始比賽日程。由世界排名第3位的高真榮（29歲）、第4位的梁熙英（35歲）、第12位的金孝周（29歲）組成的韓國女子高爾夫代表隊，將繼2016年裏約熱內盧奧運會的朴仁妃（36歲）之後，時隔8年再次挑戰金牌。4日，在舉行奧運會比賽的巴黎附近的國家高爾夫俱樂部，開始進行當地適應訓練的女子高爾夫代表隊選手們異口同聲地表示：“希望3人能脖子上掛著1枚獎牌回去。”2021年東京奧運會金牌得主、世界排名第壹的內莉•科達（26歲•美國）是主要警戒對象。舉重比賽最後壹天的11日，將期待出擊女子最重量級（87公斤以上級）比賽的“Post張美蘭”朴惠貞（21歲）。朴惠貞在去年的世錦賽和杭州亞運會上獲得了該級別的金牌。超越東京奧運會冠軍、該級別的世界紀錄（合計335公斤）保持者中國的李雯雯（24歲）是課題。朴惠貞的個人最好成績是合計296公斤。3年前在東京獲得奧運會首枚獎牌的現代五項將從8日開始進行比賽。“招牌”全雄泰（29歲）的目標是超越東京大賽的銅牌，登上領獎臺最高處。在6月的世界錦標賽上，作為韓國選手首次獲得女子個人賽冠軍的成勝瑉（21歲）也被認為是黑馬。進入5日日程的攀巖項目也將挑戰韓國首枚奧運會獎牌。在本屆巴黎奧運會上，韓國選手實力較弱的“速度攀巖”被排除在比賽項目之外，因此更有利於獲得獎牌。前國家隊主教練李昌賢的兒子李道賢（22歲）和現國家隊主教練徐鐘國的女兒徐彩賢（21歲•人名音譯）是奪牌的希望股。

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