韓國綜合股價指數跌破2400點大關，亞洲股市迎來“最糟糕的壹天”. August. 06, 2024 08:00. by 兪載東 jarrett@donga.com. 由於擔心美國經濟停滯的投資者們“史無前例地拋售”股票，韓國、日本和臺灣股市均以歷史最大幅度下跌，亞洲股市齊聲跌破谷底。在沒有企業連鎖破產或傳染病擴散等大型不利因素的情況下，由於茫然的恐懼心理，股市暴跌到這種程度，這是史無前例的。據分析，這表明韓國金融市場對外部環境的變化非常脆弱。 5日，韓國股市綜合股指（KOSPI）比前壹個交易日下跌234.64點（8.77%），以2441.55點收盤。以跌幅為準，這是歷史最高紀錄。韓國創業板股指（KOSDAQ）也下跌88.05點（11.3%），以691.28點收盤。當天，隨著韓國綜合股指和創業板股指跌幅增大，下午啟動了暫停交易20分鐘的“熔斷機制”。這是自2020年3月19日以後，時隔4年4個月，韓國股市在韓國綜合股指和創業板市場同時啟動熔斷機制。韓國綜合股指在恢復交易後進壹步下跌，壹度下跌282.23點（10.81%），跌至2386.96點。 日本股市下跌幅度更大。當天，日經平均股價下跌4451.28日元（12.4%），以31458.42收盤。當天的跌幅比1987年10月20日下跌3836日元的“黑色星期壹”還要多，創下了歷史最高紀錄。臺灣股市也下跌1807.21點（8.35%），以19830.88點收盤。這是自1967年計算股指以來最嚴重的暴跌。 當天股市暴跌的直接原因是擔心美國經濟停滯。美國上周末制造業指標惡化，失業率上升到3年來的最大值等，對經濟減速的不安感增大。再加上人工智能泡沫論等，對壹直以來引領股市的大科技企業業績的疑問擴散，也成為股市下跌的契機。從日本的情況看，由於上調基準利率，日元價值再次暴漲，對出口企業的憂慮增大，而且有預測認為，此前以低利率借入日元在世界各地投資（日元套利交易）的資金將像退潮壹樣流出，從而加重了市場的不安。 但股市專家們壹致認為，這些因素不足以說明當天的巨大跌幅。在沒有全球金融危機、9·11恐怖襲擊、新冠疫情等明確理由的情況下市場急轉直下，是茫然的恐懼心理在投資者之間迅速傳染，反復出現非理性拋售的結果。信榮證券調查中心負責人金學均（音）表示：“解釋股價暴跌的線索並不明顯。美國至今為止股市過度上漲可能產生了反作用，但韓國股市沒有上漲多少，反而進壹步下跌，因此處於看不透的情況。”

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