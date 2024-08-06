報勛部攜手EuroClio制作6•25戰爭資料集，讓歐洲未來壹代學習. August. 06, 2024 07:59. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 為了就6•25戰爭展開相關教育工作，國家報勛部和歐洲地區歷史教育團體EuroClio（歐洲歷史教育工作者聯合會）攜手合作。 報勛部5日表示：“正在英國訪問的姜貞愛長官3日（當地時間）在劍橋舉行的6•25戰爭參戰國歷史教師大會上，與EuroClio所長斯蒂芬•斯特格斯簽訂了業務協議。”6•25戰爭參戰國歷史教師大會由美國、加拿大等17個國家的80多名歷史、社會教師參加，是討論各參戰國6•25戰爭教育資料集活用方案的教師研討會。該活動由報勛部主辦，韓國戰爭遺業財團主管。EuroClio是1992年成立的聯合會，旨在讓教育者能夠實施有責任感的歷史、市民教育，制作超越國家的教育資料，共享歷史教育工作者之間的經驗。該聯合會由來自47個國家的80多個團體組成。 根據協議，報勛部在與EuroClio壹起制作6•25戰爭教育資料集的同時，為了推進能讓歐洲下壹代學習6•25戰爭和自由的重要性等的國際報勛教育活動，計劃展開合作。 報勛部從2019年開始與韓國戰爭遺業財團及參戰國教師團體聯系，推進6•25戰爭教育資料集的制作。姜部長在簽約儀式上表示：“為了讓下壹代記住22個聯合國參戰國和198萬聯合國參戰勇士守護‘自由’這壹人類普遍價值的歷史，政府將與EuroClio緊密合作。”

한국어