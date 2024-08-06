營造“哈裏斯旋風”，美國民主黨的緊迫感. August. 06, 2024 07:59. . 我記得華盛頓政界對美國副總統哈裏斯的初期評價相當苛刻。4年前她進入白宮不久，幾名幕僚接連遞交辭呈，題為《副總統辦公室大逃亡》的報道接連不斷。隨著業務力量和領導能力成為眾矢之的，有人竊竊私語道：“是不是不會擁抱人?”也有評論認為，她的講話被壹壹分析後批判為“語言雜拌（word salald）”的說話方式。人們認為，她的話沒有核心或邏輯，只是毫無頭緒地摻雜著煞有介事的修飾語。 美國副總統實權不多，媒體對此並不關註。看到對副總統的批判性報道層出不窮，我曾想過，“如果是白人男性，也會那樣嗎?”對於混血兒、女性哈裏斯的各種批評，當時的副總統辦公室實際上憤怒地表示：“這是種族主義的性別歧視的眼光。” 哈裏斯的性別和人種壹度被認為是她的弱點，但隨著她接替拜登總統成為民主黨總統候選人，正在轉變為優勢。關註她能抓住亞裔和黑人選票的多樣性的氛圍變得更加強烈。原本看起來多少有些輕浮的她的笑容，瞬間也變成了魅力。豪爽笑容的視頻被改編成搞笑的“模因”（meme），在年輕人的智能手機上傳播開來。主張黨內競選的聲音壹下子消失了，說：“能做到哈裏斯的程度嗎?”她瞬間就確保了黨代表，現在不僅在全國範圍內支持率，在核心搖擺州輿論調查中也在猛烈追擊共和黨候選人特朗普。 這壹切並非輕易得來。為了哈裏斯的當選，民主黨內數壹數二的選舉戰略家和社交媒體專家進行了配合。黨指導層正在全力支援。為了打造美國首位女總統，女性界開始重新團結起來，大腕金主陸續出面支援，並提供了巨額活動資金。哈裏斯上個月籌集的選舉資金就超過了4000億韓元。這是可怕的集結速度。 這種動向的基礎是“不能把政權拱手讓給特朗普”的迫切感。民主黨人士吐露，如果特朗普再次當選總統，美國的民主主義就會終結，這讓人感到悲壯。特朗普因涉嫌試圖推翻大選、泄露機密文件、性醜聞封口等91項罪名接受審判，民主黨充滿了不能讓出總統位置的決心。《紐約時報》聲稱“特朗普很危險”，對特朗普的力量、資質和道德性問題壹壹進行了長篇社論，其背景似乎並沒有什麽不同。壹名專欄作家將奧巴馬前總統的著作《無畏的希望》比喻為“無畏的迫切（the audacity of desperation）”。 這種緊迫感促使拜登總統決定辭任總統候選人，現在民主黨正在開辟“非白人女性總統”這壹從未走過的道路。這會導致無論不論誰是民主黨候選人都要當選的迫切感。據外電報道，隨著“值得壹試”的認識延續到吸引選民的良性循環，原本敗局已定的民主黨再次恢復了活力。 相比支持的候選人的魅力，“絕對不能讓對方候選人當選”的判斷成為選擇標準的構圖並不是選舉的定式。盡管如此，哈裏斯的登場瞬間改變了總統選舉的版圖，從這壹點來看，這是書寫新的選舉歷史的過程。盡管存在諸多擔憂，但全世界都在關註至今仍健在的美國充滿活力的民主主義現場。

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