越南國家主席蘇林又出任“排名第壹”共產黨總書記. August. 05, 2024 08:27. by 金允真記者 kyj@donga.com. 越南現任國家主席蘇林（67歲，照片）當選為越南“權力排名第壹”的共產黨總書記。有分析認為，最近數年間主導大規模反腐敗調查的蘇林今後將加強對與自己潛在競爭的高層人士的反腐敗調查，越南政府的集體領導體制可能因此減弱。 據路透社和當地媒體《越南快報》3日報道，越南共產黨當天上午舉行中央委員會會議，壹致選舉蘇林接替上月去世的阮富仲。2011年就任第七任共產黨總書記的阮富仲是越南戰爭結束的1975年以後最長壽的總書記，也是胡誌明之後最強有力的領導人之壹。 繼任的蘇林是從1979年開始在越南公安部工作了約40年的“公安通”。他2016年擔任公安部部長，主導了數年間被稱為“燃燒的熔爐”的反腐調查，名聲大噪。他將任滿阮富仲的剩余任期至2026年。 有預測稱，以公安部經歷為基礎排名第壹的蘇林可能會削弱越南的集體領導體制。越南的結構是，排名第壹至第四的共產黨總書記、國家主席、總理、國會議長分別行使權力。這是為了防止權力集中在個人身上，強調“政治穩定性”。但最近1年裏中途更換了兩名國家主席，國會議長也在任期內辭職等，領導體制出現了裂痕。澳大利亞新南威爾士大學名譽教授卡爾·塞耶對法新社表示：“蘇林並不害怕把非常重要的人物拉下馬。他將再次這樣行動。”實際上，在蘇林當選總書記的前壹天，副總理黎明慨和自然資源環境部長鄧國慶等4名高層官員已經辭職。 也有分析認為，隨著蘇林同時擔任共產黨總書記和主席職務，越南有可能與事實上成為習近平壹人體制的中國相似。新加坡東南亞研究所尤素福-伊沙克智庫研究員阮克江對路透社指出：“如果不提名新的國家主席代替蘇林，將成為開啟越南新篇章（集體領導體制正式減弱）的信號彈。這種慣例在2026年以後也可以成為標準。”

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