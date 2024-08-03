在野黨強行處理“李在明牌”25萬韓元補貼法……又促發否決權沖突. August. 03, 2024 07:29. by 姜成輝記者、申娜莉記者 yolo@donga.com、journari@donga.com. 向全體國民最多發放35萬韓元的恢復民生補貼的《民生恢復支援金法》2日在在野黨主導下在國會全體會議上獲得通過，預計朝野政黨將圍繞尹錫悅總統行使再議要求權（否決權）發生強烈沖突。總統室立即表示，“憲法規定預算編制權屬於政府，通過法律強制政府預算是違憲的”，暗示將行使否決權。對此，共同民主黨警告說：“將受到對國民民生困難視而不見的指責。” 當天在全體會議上通過的《2024民生恢復支援金發放特別措施法》包括向全體國民發放相當於25萬-35萬韓元的民生恢復補貼的地區愛心商品券的內容。發放額根據收入水平由總統令決定，發放時間規定為法律公布後3個月。法案還包括了作為支援金發放的地區愛心商品券要在4個月內使用的條款。提出法案的共同民主黨推算需要約13萬億韓元的預算。 民生恢復支援金法是共同民主黨的第22屆國會1號黨論法案，由前代表李在明提議。李在明在上次議會選舉時提出了發放民生恢復補貼的公約。議會選舉後的4月，李在明在與尹錫悅總統的會晤中正式提議，但遭到了尹錫悅的拒絕。此後，不顧政府和執政黨的反對，在常任委員會和法制司法委員會、全體會議階段，在野黨主導強行處理了法案。共同民主黨核心相關人士表示：“李（在明）前代表通過領袖會談等不斷提議‘必要時可以調整發放對象和規模等’，但政府和執政黨壹貫無視。考慮到經濟危機和民生困難等，不能再等了。” 政府和執政黨以該法案涉嫌侵犯政府權限的所謂“處理性法律”、且實際經濟扶持效果也不大為由表示反對。總統室高層相關人士當天表示：“25萬韓元的民生補貼問題需要13萬億韓元，但與財源相比效果並不大。基本上尹錫悅政府的政策是針對困難階層進行支援，而這個是普遍支援，因此並不適合。”尹錫悅也在7月3日表示：“為什麽只給國民每人25萬韓元？給10億韓元、100億韓元不也可以嗎？” 共同民主黨院內相關人士表示：“預計尹總統會與其他法案壹起行使否決權。回避國民困難的責任將全部由政府和執政黨承擔。”

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