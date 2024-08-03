“獄中殉國”的獨立英雄們的照片復原成身穿韓服的樣子. August. 03, 2024 07:28. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 國家報勛部和賓格瑞在光復節第79周年前夕，利用人工智能（AI）技術，將87名獄中殉國的獨立有功者的照片復原成了身穿韓服的樣子。其宗旨是，讓對抗日本帝國主義而遭受牢獄之災後殉國的有功者成為新的英雄。名為“第壹次穿的光復”的該活動的對象是獄中殉國的獨立運動家中，最後留下身穿日本帝國主義監視對象人物卡等囚衣照片的87人。其中包括柳寬順烈士（1902~1920年）、安重根（1879~1910年）、姜宇奎義士（1855~1920年）、安昌浩（1878~1938年）、申采浩先生（1880~1936年）等。 在大韓帝國擔任駐德、駐法公使館參事官、《乙巳條約》簽訂後前往中國北京展開抗日運動的趙鏞夏知事（1882~1937年）復原前後的照片大不相同，吸引了人們的視線。生前曾說“站在倭人法官面前，連上天都感到羞愧”，並留下自己臉上塗著墨水的囚衣照片的趙知事，從穿著韓服的照片中找回了原來的面孔。 代表性的抗日民族詩人李源祿知事（筆名李陸史•1904~1944年）就像在自己的詩《青葡萄》中寫的“聽說我想要的客人會帶著疲憊的身體穿著青布來找我”句子那樣，被復原成了穿著藍色韓服的樣子。 用於復原的韓服由首位在紐約大都會博物館和巴黎盧浮宮博物館舉行邀請時裝秀的韓國設計師金惠順（音）制作。報勛部表示，金某制作的韓服將在光復節前夕以實物形式送給6名在世的愛國誌士。 同時，報勛部將通過網上圖片展、紀錄片、電視、版面、戶外廣告等向國民展示復原的獨立運動家照片。

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