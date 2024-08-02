暴風般的“新擊劍者聯盟”. August. 02, 2024 07:50. by 任寶美 bom@donga.com. 韓國男子擊劍佩劍代表隊在擊劍宗主國法國實現了奧運會3連冠。 由具本佶（35歲）、吳尚旭（28歲）、都慶東（25歲)）、朴相元（24歲）組成的男子佩劍國家代表隊1日在法國巴黎大皇宮舉行的巴黎奧運會團體賽決賽中，以45比41擊敗匈牙利隊，登上了冠軍寶座。這是繼2012年倫敦奧運會、2021年東京奧運會之後，佩劍代表隊的奧運會團體三連冠。2016年裏約熱內盧奧運會時，根據舉辦擊劍具體項目輪換的原則，沒有舉行佩劍團體賽。韓國隊在此次大賽4強賽上，以45比39戰勝了背靠主場球迷單方面助威的宗主國法國隊，進入了決賽。男子佩劍代表隊在3年前的東京大賽上成功衛冕，獲得了“擊劍者聯盟（復仇者聯盟+擊劍）”的愛稱。隨著都慶東、朴相元代替東京兩連冠成員金正桓（41歲）和金準鎬（30歲）加入隊伍，實現了部分新老交替，現在被稱為“新擊劍者聯盟”。 這是亞洲國家首次在奧運會擊劍團體賽上實現三連冠。即使將範圍擴大到世界，韓國也是繼俄羅斯、意大利、法國、匈牙利之後，第5個獲得奧運會擊劍團體賽3連冠（及以上）的國家。擊劍是從1896年第壹屆雅典奧運會開始存在的項目，團體賽是在1904年第三屆聖路易斯奧運會時首次引進，今年迎來第120個年頭的“奧運會傳統體育項目”。 當天男子佩劍代表隊獲得的金牌是韓國在本屆巴黎奧運會上的第12枚，也是歷屆夏季奧運會上的第300枚獎牌。到東京奧運會為止，韓國共獲得了287枚（金牌96枚、銀牌91枚、銅牌100枚）獎牌。再加上隨著2012年倫敦奧運會舉重比賽上獲得第3名的俄羅斯選手的興奮劑事件浮出水面，當時排名第4位的全相均（43歲）的銅牌繼承於4月確定。全相均將於9日在巴黎得到銅牌。 4天前在佩劍個人賽上獲得金牌的吳尚旭成為參加此次大賽的韓國選手中第壹個獲得雙冠王的選手。吳尚旭也是第壹個獲得奧運會雙冠王的韓國擊劍選手。吳尚旭是3年前東京奧運會團體賽的冠軍成員，至此奧運會金牌增至3枚。韓國選手在奧運會上的最多金牌數是金秀寧（射箭）和秦鐘午（射擊）保持的4枚。吳尚旭表示：“將在2028年洛杉磯奧運會上挑戰團體賽4連冠。”

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