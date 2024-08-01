首爾與北京：“共享優秀政策”. August. 01, 2024 08:29. by 北京=全慧珍記者 sunrise@donga.com. 首爾市決定擴大與中國北京市共享優秀政策的機會。不僅是人員、文化交流，經濟和旅遊等其他領域的合作也將得到加強。 據首爾市7月31日透露，正在中國訪問的首爾市長吳世勛當地時間30日在北京人民政府辦公樓與北京市市長殷勇會面，達成了上述協議。這是首爾市市長和北京市市長自2018年以後時隔6年再次舉行會晤。 兩位市長壹致認為，應共同解決首爾和北京面臨的多種問題，並更加積極推進公務員交流，增加共享優秀政策的機會。特別是，雙方壹致認為，應增加青少年和青年壹代的交流，形成肩負兩國未來重任的壹代相互理解文化和社會氛圍的潮流。 吳世勛表示：“新冠疫情之後，恢復關系花費了很長時間，但我認為只有兩個城市間的合作關系得到發展，才能對市民的生活有所幫助，所以訪問了（北京）。”他還表示：“為了加強兩城市的合作和友好，需要文化交流和人員交流。希望壹定要訪問首爾。”殷勇答道：“吳市長的訪問不僅有助於兩個城市的關系，還有助於企業活動和市民交流，對韓中關系也有幫助。考慮在適當的時候訪問首爾。”現年55歲的殷勇是中國31個省、直轄市、自治區中最年輕的省長級人士，曾任中國人民銀行副總裁，是壹位金融專家。 首爾和北京在韓中建交的第二年即1992年締結了友好結緣，並持續開展交流。2013年，首爾和北京成立了以兩市市長為名譽委員長的“首爾-北京統合委員會”。 吳世勛還提到要加強與日本的合作。他說：“以前首爾、北京、東京的關系非常好。即使從現在開始，也希望三個城市能夠通過恢復合作實現相互發展。”首爾、北京、東京從20世紀90年代起取自各城市的英文首字母，簡稱為“BESETO”。

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