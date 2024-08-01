沈承燮接替李宗燮任澳大利亞大使……朴哲熙任駐日大使. August. 01, 2024 08:29. by 黃炯? constant25@donga.com. 尹錫悅總統7月31日任命國立外交院院長朴哲熙（音，下同）為駐日大使，任命前海軍參謀總長沈承燮為駐澳大利亞大使，任命駐荷蘭大使崔亨燦為國立外交院院長。國民權益委員會副委員長金泰奎被任命為前廣播通信委員會副委員長李相仁的繼任者。 駐日大使朴哲熙畢業於首爾大學政治系，在美國哥倫比亞大學獲得政治學博士學位，是日本政治專家。他歷任外交安保研究院教授、首爾大學國際研究生院院長、首爾大學國際學研究所所長等職務，2023年3月被任命為國立外交院長（次官級）。朴哲熙在上次總統選舉時參與時任總統候選人尹錫悅的競選團隊，後又擔任總統職務交接委員會外交、安保分科專門委員。 駐澳大使沈承燮是第39期海軍士官，曾擔任第壹艦隊司令、海軍本部人事參謀部長、聯合參謀本部戰略企劃本部長等職務，還擔任過海軍參謀總長。他2020年4月作為大將轉入預備役，曾擔任世宗大學國防系統工學系教授等職務，在上次大選時加入尹錫悅競選團隊。前駐澳大使李宗燮因卷入海軍陸戰隊上等兵蔡某殉職事故調查外壓疑惑而辭職，3個多月後由沈承燮填補空缺。 駐荷大使崔亨燦是第24屆外務考試出身，被任命為次官級國立外交院長。崔亨燦畢業於首爾大學外交系，曾擔任國防部國際政策官、駐塞爾維亞大使、外交部企劃調整室長等，是壹位正統的外交官。 新任廣播通信委員金泰圭畢業於延世大學法學院，是司法研修院第28屆法官出身。他在擔任部長法官時期，曾批評時任大法院院長金明洙體制，並要求他辭職。卸任後，他於2022年10月被任命為權益委員會負責處理信訪的副委員長。

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