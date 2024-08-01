“由於日本帝國主義強占時期的糧食掠奪，朝鮮人的身高減少了1厘米左右”. August. 01, 2024 08:28. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 日本帝國主義強占時期日本帶走了殖民地朝鮮的牛。第壹次世界大戰以後，每年有4萬~6萬頭牛被運往日本。主要是兩三歲的小母牛，在投入4、5年的農活後被屠宰，作為牛肉被消費。從20世紀20年代到30年代前半期，日本帝國主義的牛飼養頭數中朝鮮牛的比率達到了15%。 然而，在此期間留在朝鮮的牛變得“矮小”。據朝鮮總督府警務局的《朝鮮家畜衛生統計》顯示，1930年為224公斤的朝鮮母牛的體重到1942年減少到185公斤，減少了17%左右。同期，公牛的體重從377公斤減少到277公斤，減少了27%左右。 以上內容是日本立教大學經濟學部教授林采誠（55歲•照片•音譯）上月22日出版的《飲食朝鮮》（石枕）中記載的內容。林教授在上月30日接受記者的電話采訪時表示：“韓國‘牛’在惡劣的環境中工作出色，不挑食，在日本很受歡迎。隨著好牛進入日本，真正朝鮮牛的體格變差了。” 本書通過日本帝國主義強占時期當時的食品生產、流通、消費，了解朝鮮和日本兩國的飲食文化變化。該書於2019年在日本率先出版，今年又推出了韓語版。通過數據分析，具體介紹了歷經日本帝國主義強占時期，朝鮮傳統食品出口到日本或引進朝鮮沒有的新食品的過程。 殖民地時期現有經濟史的分析範圍通常僅限於大米等部分糧食，但本書主要涉及牛奶、蘋果、牛肉、紅參等9種食材。林教授表示：“這本書就像是最近在世界範圍內備受歡迎的‘K-Food’的前史。” 紅玉和國光等西洋蘋果流入朝鮮後，再次前往日本與日本產競爭的過程也非常有趣。林教授表示：“特別是通過與日本較近的慶尚道傳來的蘋果和日本青森蘋果展開了競爭”，“雖然是帝國主義時代，但我們的出口產品給日本帶來了變化。”在大阪市場，朝鮮蘋果壹度占據10%。 日本帝國主義強占時期，韓日的飲食交流並不平等。隨著優質食材被日本掠奪，朝鮮人的營養狀況惡化。到了20世紀40年代中期，韓國人均熱量供給指數（谷物及土豆類標準）下降到了20年前標準的壹半。同期，成年男性的平均身高也減少了1~1.5厘米。林教授表示：“當時韓半島人口增加，但與此相適應，食品供應不暢，營養狀態大幅惡化。”

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