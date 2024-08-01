公平競爭和團隊合作. August. 01, 2024 08:27. . 最重要的體育精神是“公平競爭（fair play）”。如果是兩人以上的團體比賽，團隊合作（team work）也很重要。19世紀美國現實主義畫家托馬斯•艾金斯因生動地描繪了自己生活時代的體育場面而名聲大噪。 《比格林兄弟賽舟》（1873年•照片）講述了1872年5月在費城斯古吉爾河舉行的著名賽艇比賽中的壹個場面。在眾多觀眾沿著江邊排起長隊的情況下，賽艇選手們正在劃船。坐在最前面劃著雙人用劃槳的選手是巴尼和約翰•比格林兄弟。約翰推著槳，巴尼拉著槳，繞著插著藍旗的木樁。這是長達5英裏的路程的中間點。雖然是最難的區間，但是兄弟倆以出色的團隊合作領先。在右邊中間距離看到的競爭者們已經落後了。比格林兄弟最終以1分鐘的優勢獲得冠軍，登上了世界冠軍寶座。 艾金斯肯定親眼目睹了比賽現場，並想用圖畫記錄這壹歷史性瞬間。因為這是在美國首次舉行的雙人雙槳比賽，而且還誕生了新的世界體育明星。畫中非常精巧地描寫了運動員的姿勢、肌肉的緊張、腹部形狀、水的反射等細節要素。如果沒有對比賽和選手的深刻理解，是不可能實現的。實際上艾金斯也是賽艇選手。他不僅喜歡賽艇，還喜歡遊泳、摔跤、帆船、體操等各種體育運動。 賽艇是1870年代美國最受歡迎的體育運動之壹。畫家捕捉到了在船繞過轉折點的最困難的瞬間，配合默契的兩位選手的樣子，並畫出了這幅畫。這是為了強調激烈比賽的緊張感和團隊精神。但是比格林兄弟表現出的公平競爭和團隊合作不僅是體育領域，也是世界上幾乎所有領域都需要的基本品德。

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