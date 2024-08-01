廣播通信委員會昨天發生的荒唐事情. August. 01, 2024 08:26. . 尹錫悅總統7月31日批準廣播通信委員長李真淑和廣播通信委員會常任委員金泰圭的任命案。本月26日，代理委員長兼副委員長李相仁為躲避在野黨的彈核而主動辭職，導致出現“零名常任委員”的史無前例事態，已經過去了5天。當天下午，廣播通信委員會召開全體會議，表決通過了公營廣播理事選任案，在野黨則提出了對新任委員長的彈核案。 當天圍繞廣播通信委員會緊鑼密鼓展開的事情表明，朝野政黨之間KBS和MBC的主導權之爭達到了肆意妄為的水平。李真淑和金泰圭沒有參加任命狀授予儀式和參拜顯忠院，而是急忙將公營廣播理事選任案作為1號案件進行了處理。根據廣播通信委員會的運營規則，除不得已和有緊急理由外，全體會議案件應在48小時前傳達給常任委員，並在24小時前通過網站等公開。即將於8月12日和31日結束任期的MBC和KBS理事的選任，不可能是需要省略通常程序的緊急案件。這應該說是在野黨表決彈核案之前，試圖將公營廣播公司的理事團改變為有利於執政黨的伎倆。 新任委員長壹上任就提出彈核案也不正常。在野黨主張，廣播通信委員會是5名常任委員的合議制機構，因此以2人體制處理案件是非法的，因此屬於彈核理由。對於廣播通信委員會的2人體制表決，法院指出了不妥當性，但沒有判決違法的前例。據悉，在野黨正在研究對選任公營廣播理事提出假處分申請的方案。也就是說，不管用什麽方法，都不會放棄公營廣播的主導權。 圍繞廣播通信委員會表決權的朝野對峙已經持續了15個月，文在寅政府時期任命的前委員長韓相赫在現政府上臺後也沒有卸任，最終被強制免職，其後經過金孝在的代理體制，反復進行任命、彈核、代理等。李東官在去年8月出任委員長不到100天就為了躲避彈核主動辭職，金洪壹雖然作為繼任者接任，但堅持了7個月又辭職。去年8月，執政黨和在野黨推薦的3名常任委員的任期已經結束，但以各種借口未能推薦和任命繼任者，旨在讓廣播通信委員會癱瘓的彈核和與之抗衡的“辭職傻瓜遊戲”正在反復上演。針對公營廣播的生死決斷式對決，不僅是廣播通信政策，還有可能使整個國政陷入癱瘓。為什麽不先把廣播通信委員會恢復正常為5人體制呢？

한국어