“#特朗普好古怪”在社交媒體上迅速擴散……哈裏斯的好感度在壹周內從35%升至43%. July. 30, 2024 07:55. by 華盛頓=常駐記者文炳基、李清娥記者 weappon@donga.com、clearance@donga.com. 當選美國民主黨總統候選人已成定局的副總統卡梅拉·哈裏斯的上升勢頭非同尋常，而標有針對共和黨總統候選人特朗普的標簽“#特朗普好古怪（#Trump is Weird）”的帖子在社交媒體上迅速擴散。民主黨的支持層在飽受高齡爭議困擾的拜登總統辭任總統候選人後，集中散布了78歲的特朗普胡言亂語或失言的視頻，展開了反攻。 根據28日X的標簽排名，“特朗普好古怪”是當天在美國使用最多的標簽。該標簽在特朗普當選總統的2016年總統選舉時首次使用。但是，隨著被認為是哈裏斯競選搭檔候選人的明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲24日在MSNBC電視臺上指責特朗普和副總統候選人萬斯是“古怪的人”，再次受到關註。哈裏斯也在第二天的贊助者活動中回應說：“特朗普對我的經歷依賴於謊言。特朗普和他的競選夥伴很古怪。” 民主黨支持層積極散布“特朗普好古怪”的標簽和特朗普以往難以聽懂的講話視頻。代表性的事例是特朗普24日在北卡羅來納州夏洛特進行遊說。他說：“電影《沈默的羔羊》是真的。漢尼拔·萊克特是個可愛的人。我想和他壹起吃晚飯。”很多人指出，雖然這壹講話看起來像是試圖將非法移民比喻成食人種罪犯萊克特，但這是前後矛盾的。 特朗普在21日的遊說中還表示：“因為拜登政府，美國正在下沈。與其從沈沒的小船上跳下來被鯊魚吃掉，不如被觸電死。”所說的話也令人費解。沃爾茲28日在美國有線電視新聞網（CNN）上指出：“特朗普毫無顧忌地說出了萊克特、鯊魚、觸電死亡等腦海中浮現的瘋狂想法。那可真是古怪的行為。” 據分析，民主黨之所以展開這樣的集中攻勢，很大程度上是因為拜登已經辭任總統候選人。在因頻頻口誤而引發認知功能低下爭議的拜登下臺後，現在已經可以集中攻擊同樣高齡的特朗普的口誤或不恰當發言。 有人指出，特朗普提名因貶低沒有孩子的女性、歧視黑人女性的發言等而引起爭議的萬斯為副總統候選人，因此民主黨的攻勢更加猛烈。民主黨參議院黨鞭查克·舒默28日在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目中表示：“萬斯比特朗普更古怪、更極端、更善變。特朗普提名萬斯，是民主黨的最佳選擇。” 此外，ABC新聞同壹天公布的輿論調查結果顯示，哈裏斯的好感度為43%，比壹周前（35%）上升8個百分點。非好感度從46%降至42%。相反，特朗普的好感度為36%，比壹周前下降4個百分點。哈裏斯競選團隊表示：“宣布參加總統選舉後，僅壹周就募集了2億美元（約2763億韓元）的贊助，新加入後援行列的支持者約達17萬人。”

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