在熱帶夜（高溫夜晚）睡不著覺，在桑拿中上班. July. 30, 2024 07:55. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 隨著全國大部分地區發布酷暑特報，晝夜酷暑肆虐，市民之間甚至出現了“熱帶夜睡不著覺，白天在桑拿浴裏上班的感覺”的說法。 據氣象廳29日透露，江原道束草市和江陵市上午的最低氣溫分別為30.6度和30.4度。從前壹天下午6點到第二天上午9點，出現了最低氣溫不低於30度的“超熱帶夜”現象。這是束草首次出現超熱帶夜現象。 前壹天晚上全國各地出現了夜間最低氣溫不低於25度的熱帶夜。截至本月28日，熱帶夜共出現7.1天。考慮到往年（1991年至2020年平均）7月底為止的熱帶夜為2.7天，接近正常年份的3倍。 截至被記錄為最熱夏天的2018年7月底，熱帶夜共出現7.1天，今年離7月還有3天，預計會超過2018年的記錄，甚至有可能打破1994年7月為止的熱帶夜記錄（8.5天）。 今年熱帶夜之所以特別肆虐，是因為沿著北太平洋高氣壓邊緣的高溫多濕的南風正在流入。另外，熱帶夜也可以解釋為高溫的“先行指標”。隨著太陽再次照射夜間被加熱的地面，氣溫會進壹步上升。氣象廳相關人士解釋說：“如果出現熱帶夜，第二天和第二天氣溫會有所上升。” 實際上，出現熱帶夜的第二天29日上午10時，全國183個地區中有177個地區（97%）發布了酷暑特報。酷暑警報生效的地區有106處，比酷暑提醒（71處）地區還要多。如果最高體感溫度達到35度以上超過兩天，就會發出酷暑警報，如果達到33度以上，就會發出酷暑警報。 體感溫度超過35度的桑拿天氣將會持續壹段時間。預計到30日為止，以首都圈和江原地區為中心偶爾會下雨，但預計不會達到消暑的程度。預計30日和31日白天最高氣溫也將超過往年，達到29度至36度。

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