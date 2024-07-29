TMON母公司Qoo10集團旗下4家企業累計損失額達2.6萬億韓元. July. 29, 2024 07:43. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 據悉，由於TMon•WeMakePrice（薇美鋪）結算延遲事件，損失正在擴散，而Qoo10集團的4家子公司的營業活動造成的累計損失額達2.6萬億韓元。也就是說，在TMon、薇美鋪處於蠶食資本狀態的情況下，母公司Qoo10和其他子公司也可能受困於現金流。有人擔心，即使時間流逝，也很難完成消費者退款及賣家結算。 28日，本報對新加坡企業廳和金融監督院電子公示等進行分析的結果顯示，TMon、薇美鋪、Qoo10、Qexpress等新加坡電子商務企業Qoo10集團4家主要子公司的累計損失額共計2.5811萬億韓元。這是各公司最近公示內容的累計虧損額的總和。 到2021年末為止，Qoo10的累計損失額為4.1814億新加坡元（約4315億韓元）。2019年至2021年，每年出現1000億韓元左右的營業虧損。推進在納斯達克上市的物流子公司Qexpress也以2022年末為準，累計損失了1.2534億新加坡元（約1293億韓元）。TMON和薇美鋪的累計損失分別為1.2644萬億韓元（2022年末）和7559億韓元（2023年末）。 據悉，Qoo10集團為了確保流動性，正在討論子公司現金活用及外部資金輸血方案等，但未能如願。Qoo10集團代表具永培就本報關於確保流動資金方案的提問，只通過短信回復說，“目前還在尋找資金和善後對策。”

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