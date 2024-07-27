Naver和Kakao購物網站決定暫時中斷“TMon-薇美鋪”的商品銷售. July. 27, 2024 07:25. by 李敏娥記者、田柱永記者 omg@donga.com. 有人擔心，需要解決TMon•薇美鋪（WeMakePrice）結算延遲事態的Qoo10集團（新加坡最大的電商平臺）的流動性正在枯竭。在流動性受阻的情況下，沒有得到結算的賣家們的不安也越來越大。 26日，Naver購物和Daum購物網站為了防止用戶遭受損失，暫時中斷了TMon和薇美鋪的商品銷售。從25日下午開始，TMON和薇美鋪的商品在Naver和Daum購物搜索中不再出現。Naver相關人士表示：“為了防止追加損失，在Naver購物搜索中暫時中斷了TMon和薇美鋪商品的曝光”，“如果商品正常提供，將通過協商討論是否恢復服務。” 繼前壹天旅行社紛紛解除合約後，國內主要平臺Naver和Kakao也決定中斷TMon•薇美鋪的商品銷售和廣告。繼結算代理企業（PG）撤出後，主要賣家也離開，TMon和薇美鋪實際上處於停業狀態。要想解決應收賬款結算問題，必須確保充分的流動性，但目前商品賣不出去，資金無法流入。 金融委員會計劃在金融監督院的現場檢查結束後，以遭受損失的小工商業者銷售企業為對象，以特例保證支援緊急資金。這是為了防止沒有得到清算的銷售企業接連倒閉而采取的對策。 金融委員會相關人士表示：“IBK企業銀行負責資金，信用保證基金可以以實行特例保證的方式向銷售企業提供緊急資金”，“中小風險企業部因為有緊急經營穩定資金，所以正在和中小企業部壹起尋找方案。”金融監督院正在調查目前尚未結算的金額和銷售企業名單。資金支援將在現場情況檢查結束後實施。

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