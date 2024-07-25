因為手拿燒開了水的鍋……美國黑人女性遭警察開槍打死. July. 25, 2024 07:23. by 林雨宣 imsun@donga.com. 最近，美國壹名黑人女性因拿著“裝有開水的鍋”而被白人警察槍擊身亡，此事事後被傳開，引起了爭議。美國總統拜登和副總統哈里斯分別發表聲明，強調“黑人的性命也珍貴（Black Lives Matter）”，呼籲聯合起來。哈里斯很可能代替最近辭任民主黨總統候選人的拜登，其父母是黑人和印度人，壹直受到非白人選民的支持。因此有觀察人士認為，此次事件有可能成為在11月舉行的美國大選中突出種族矛盾等焦點的催化劑。 據《國會山》等外媒23日報道，哈里斯當天通過聲明表示，“敦促議會通過《喬治·弗洛伊德警察正義法》（喬治·弗洛伊德被白人警察用膝蓋壓死）。”槍擊身亡事件受害者黑人女性索尼婭·梅西（36歲）6日在伊利諾伊州斯普林菲爾德的自己家裏被警察肖恩·格雷森（30歲）開槍打死。梅西當天向警方報案說：“家裏好像有入侵者。”出動的格雷森在房子周圍進行了搜查，但沒有發現。格雷森隨後進屋要求梅西出示身份證，這壹過程中當梅西拿起爐子上煮著水的鍋時，格雷森壹邊责罵壹邊命令她放下，然後開槍擊中了梅西的頭部。格雷森聲稱是正當防衛，但隨著包含所有情況的身體攝像機視頻22日公開後，引起了公憤。 拜登通過聲明表示：“梅西死於警察手中，這體現了美國黑人經常面對安全恐懼的現實。”哈里斯表示：“梅西有安全的權利。昨天公開的視頻證實了很多人在實際體驗中可以知道的事實。”她敦促團結說：“要想使我們的司法制度名副其實地運營下去，還有很多事情要做。”

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